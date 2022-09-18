Німеччина передасть Україні “грозу радянських танків”

Німеччина обговорює можливість передачі Україні важкої бронетехніки: танків Leopard 1 та Leopard 2, бойових машин піхоти Marder та бронетранспортерів Fuchs. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.





Leopard 2 називається «грозою танків» — вони були використані в 1980-х роках для боротьби з радянськими Т-64, Т-72 і Т-80. Остання модифікація A7 відрізняється чудовим бронюванням, ефективною системою керування вогнем, далекобійними прицілами, гарними ходовими якостями. Однак у танковому парку Німеччини менше 20 таких машин. Найімовірніше, Берлін відправить Києву модифікацію A4 Leopard 2 – найпоширеніший варіант у світі – на складах знаходиться близько 80 машин.

Ще кілька місяців тому Бундесвер обіцяв передати танки Leopard 1, на зберігання яких Берлін витрачає великі кошти, оскільки їх зняли з озброєння в 2010 році. Танки застаріли, але ними озброєні армії понад десяти держав. Машини модифікації A5 оснащені цілком гарною системою керування вогнем, приладами нічного бачення та тепловізорами.