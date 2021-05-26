Як включити перевірку правопису українською мовою в Android

Системна перевірка правопису, що дозволяє в автоматичному режимі отримувати інформацію про правильність написання слів, дозволяє значно прискорити процес перевірки будь-яких текстів. Якщо мобільний пристрій виявить, що якесь слово написано з помилкою, він може виправити його автоматично, або, якщо це вибрано в налаштуваннях, просто підкреслити його червоним кольорів, завдяки чому користувач відразу ж помітить щось недобре. В останньому випадку досить натиснути на виділене слово, і відразу після цього відкриється підменю з варіантами правильного написання. Натиснувши на будь-яке з таких, неправильно набране слово заміниться на правильне.





Компанія Google пропонує користувачам смартфонів, планшетів та інших пристроїв під управлінням операційної системи Android словники зі словами на більш ніж 50 світових мовах, в тому числі українській. Звичайно, це не якісь технічні словники, де можна зустріти складні і незвичайні слова, але вони містять всі повсякденні слова і фрази, які використовуються в звичайних книгах, на сайтах, при спілкуванні і в інших місцях. Увімкнути перевірку орфографії можна на будь-яких моделях смартфонів від будь-яких виробників, незалежно від встановленої на них версії операційної системи і конкретної прошивки. Активація подібної можливості займає лічені хвилини, а працювати вона може навіть без підключення до інтернету.

Для того, щоб включити перевірку правопису українською мовою в операційній системі Android, необхідно відкрити програму «Налаштування» і перейти в розділ “Система”. В ньому є підрозділ під назвою «Мова і введення», який і потрібно відкрити, а потім відкрити додаткові налаштування. Серед таких знаходиться розділ «Перевірка правопису». Перейшовши в такий і активувавши відповідну функцію, перевірка орфографії почне працювати. За замовчуванням словники Google містяться у фірмовій клавіатурі Gboard, доступній всім бажаючим для безкоштовного завантаження з магазину «Play Маркет».

Включивши перевірку правильності написання слів, їй можна користуватися в будь-яких додатках. Це дуже зручно, так як не потрібно використовувати будь-яке стороннє програмне забезпечення, або користуватися виключно визначеними окремими програмами, здатними здійснювати перевірку правопису в автоматичному режимі.