Риба-клоун: мультик про Немо більше не буде тим самим. Зміна статі та жорстка дідівщина у знаменитих рибок

«Я знаю, це Немо! Це точно Немо! Звичайна риба-клоун, що дивного?» — фраза, яка змусить скривитися новачка-працівника океанаріуму, і не викличе жодних емоцій у його досвідченіших колег. Вони вже звикли. І немає моральних сил розповідати про всі маловідомі факти з життя риби-клоуна. Що ж, зате ці сили є у нас, і зараз ми просвітимо вас.





Почнемо з того, що рід риби-клоуни (не плутати з Клоуновими) досить великий. Циркова трупа налічує 28 видів. Але кожен із них вступає в симбіоз з актиніями, або анемонами, — отруйними кораловими поліпами, які дуже схожі на квіточки. У пелюстках і живе наш герой.

Риби клоуни бувають дуже різними. Найвідоміший вид риби-клоуна, який нам і показували у мультику, називається Amphiprion ocellaris.

Думаєте, вам складно знайти відповідного ріелтора та затишну квартирку? Що ж, ви не знаєте, як процес знайомства з новим «будинком» проходить у риби-клоуна. Спочатку рибина отримує легкий опік від актинії. Проаналізувавши склад слизу, що покриває щупальця, риба виділяє спеціальний ізоляційний секрет на поверхні свого тіла. Він підходитиме саме до цього анемону! Щоб розробити «антидот», істоті потрібен якийсь час. Без цього захисту клоун, який увірвався в «незнайому» актинію, приречений на дуже коротку кар’єру.

Взагалі, життя у риби-клоуну зовсім не веселе – суцільні стреси та турботи. Адже актиній на всіх не вистачить, а місце під сонцем у рифі, що вирує життям, хочеться урвати всім. Тому своє житло клоуни охороняють дуже ревно – особливо від інших клоунів. Адже актинія — це елітна квартира морського світу. Паркувальні місця в ній, можливо, не передбачені, зате охорона у вигляді тисяч отруйних щупалець тобі забезпечена!

Але якби ми могли погостювати біля риби-клоуна вдома, цей похід, напевно, надихнув би нас на генералку у власній квартирі. Животина регулярно провітрює плавниками щупальця, прибирає надлишки корму та неперетравлені залишки, чистить «ногу» актинії — загалом, створює всі умови, щоб їхній рай у курені продовжувався якомога довше.

А тепер акуратно. Зараз уявлення про відомий мультик підуть Маріанською западиною. Адже ми підходимо до темної сторони життя риби-клоуна — розмноження. Риби-клоуни є протерандричними гермафродитами. Це означає, що цирковий артист народжується із подвійним набором статевих прибамбасів. Спочатку риба плаває хлопчиком. І живе собі він приспівуючи. Облаштовує свою актинію, знаходить другу половинку, вирощує своє потомство. А потім раз, і перетворюється на самку.

Але щоб цей РАЗ стався, потрібна причина, і вона досить вагома. Смерть самки. Саме втрата другої половинки призводить організм вдівця до становища: «пристебніть ремені, шоу починається». З цього моменту самець переживає не найпростіший період, розбудовуючи свій організм усередині під ікрометання.

Якщо ви недостатньо в шоці, то накинемо ще жерсті: клоуни часто живуть сімейками. Точніше, гуртожитком з жорсткою дідівщиною: домінуюча пара тримає інших мешканців групи, забороняючи їм розмножуватися. Це запасні самці. Вони потрібні якраз на випадок, якщо головний з них стане самкою — тоді на них чекає просування кар’єрними сходами.

А тепер, володіючи всіма цими фактами, ми ще раз поглянемо на історію в мультфільмі: після загибелі «дружини» самець стає на її місце, а його чоловічі обов’язки по заплідненню бере на себе найбільший (а в нашому випадку — єдиний) малюк. На випадок, якщо хтось не зрозумів: Марлін стане Корал і спарюватиметься з Немо. Діда Мороза немає, крабові палички роблять із риби, а Спрайт не зелений, а прозорий. Гарного дня.

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