Користувачі Windows 11 зіткнулися з черговими проблемами

Microsoft попереджає про нову проблему в Windows 11. Деякі функції та програми можуть не працювати належним чином через термін дії сертифікатів, які закінчилися в кінці минулого місяця. Однак у компанії є відповідне виправлення, яке усуває ці помилки.





Цього тижня Windows 11 почала викликати несподівані проблеми. Деякі функції нових вікон, а також ряду програм перестали працювати належним чином. Тому Microsoft почала розглядати ці помилки і досить швидко знайшла їх причину. Чим викликані ці незручності?

Згідно з інформацією від Microsoft, деякі функції Windows 11 перестали працювати через проблеми з простроченими сертифікатами . Термін їх дії закінчився 31 жовтня. Відповідна поправка вже готова і випущена поза стандартним графіком.

Виправлення з позначкою KB5008295 усуває проблеми. Воно доступне через механізм Windows Update, і спочатку його потрібно було встановити вручну. Тепер воно доступне для громадськості.

Microsoft випустила нове оновлення напередодні майбутнього виправлення по вівтороках, яке припадає на 9 листопада .