Apple помилково дозволила дітям дивитися порнографію

Сім’ї, які використовують гаджети від американської компанії Apple , масово поскаржилися на проблеми з некоректною роботою батьківського контролю екранного часу, через що діти отримують доступ до заборонених програм та сайтів з порнографією. Про це пише газета The Wall Street Journal .

“У одного з моїх чотирьох дітей були відключені обмеження на доступ до веб-сайтів для дорослих, коли я перевірив налаштування сімейного доступу”, – розповів WSJ керівник компанії з Бостона Марк Роу.

За його словами, через збій Apple йому довелося знову налаштувати всі пристрої кожного з його дітей. Роу обурився, що компанія не змогла належним чином вирішити проблему в найкоротший термін.

Інші батьки повідомили газеті, що їхні налаштування також не набули чинності, внаслідок чого діти отримують можливість безмежно перебувати в іграх або навіть можуть заходити на ресурси з контентом для дорослих.

“Функція добре працювала протягом багатьох років, але тепер, коли я встановлю обмеження, вони раптово зникають через день або навіть менше”, – описав ситуацію один із батьків у соцмережах.

У Apple підтвердили факт технічного збою в роботі функції та пообіцяли розібратися у ситуації.

«Нам відомо, що деякі користувачі можуть зіткнутися із проблемою несподіваного скидання налаштувань екранного часу. Ми дуже серйозно ставимося до цих повідомлень», – додав представник компанії з Купертіно .

Apple представила функцію «Екранний час» у 2018 році, вона призначена для того, щоб батьки могли обмежувати доступ до певних програм та сайтів, а також обмежувати час роботи екрану смартфона iPhone або планшета iPad для дітей.

Коли в травні було випущено версію iOS 16.5, то в Apple обіцяли, що оновлення усуне проблему, через яку налаштування екранного часу можуть скидатися або не синхронізуватися на всіх пристроях.