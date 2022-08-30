Google вирішила змінити дизайн пошуковика. Не буде вкладок «Новини», «Зображення», «Відео»

Компанія Google вирішила змінити дизайн свого пошукача. Поки що новий інтерфейс перебуває в режимі бети та доступний обмеженому колу осіб. Причому переважній більшості користувачів новий дизайн зовсім не подобається.





Справа в тому, що Google вирішила відмовитися від звичного рядка з вибором категорій пошуку: «Картинки», «Відео», «Новини» та інших вкладок, які дозволяли краще конкретизувати запит. Натомість запровадили якусь подобу «інтелектуальних» підказок.

Тепер, коли користувач запитує, Google сам запропонує кілька релевантних тегів, на які можна натиснути. Наприклад, при запиті смартфони з’являться теги Samsung або до 300 доларів. Серед цих тегів можуть з’явитися вже знайомі вкладки.

На жаль, впливати на запропоновані пошуковою системою теги користувач ніяк не може. І, наприклад, потрібна вам вкладка «Картинки» може опинитися серед гори марного сміття, розкиданого у випадковому порядку. І цю вкладку доведеться шукати, хоча раніше було достатньо єдиного кліку.

Більше немає сортування за датою публікації матеріалу, адже це була дуже корисна фіча. Дивно виглядає і сама пошукова видача, так користувачам із США пропонували товари в індійських рупіях. Подібні баги напевно виправлять, але чи відмовляться від переробки інтерфейсу — невідомо. Можливо, незабаром доведеться звикати до нових тегів або встановлювати плагіни для повернення звичних вкладок.