В додатку «Дія» з’являться Covid-сертифікати

Додаток «Дія» не стоїть на місці і постійно стає все кращим. Так цього разу планується ввести сертифікати щодо вакцинації українців саме в додатку. Про цю інформацію стало відомо від першого заступника Мінцифри Олексія Вискуба.





Як він говорить, постанова Кабінету Міністрів щодо цього вже в процесі підготовки. Даний тип сертифікатів буде доступним не лише в електронному вигляді, але ще його можна буде замовити й у сімейного лікаря.

Коли станеться нововведення

Запуск електронних сертифікатів вже заплановано на середину літа, і станеться ця подія в липні. Щодо постанови, то вона вже знаходиться в процесі підготовки. Слід відзначити і той момент, що буде доступна і паперова версія для тих, кому користуватися смартфоном не зручно, або просто такої можливості немає. Також на даному етапі розглядається мережа ЦНАП, аби забезпечити широкий доступ до послуги. Саме так повідомляє про це Олексій Вискуба.

На даний момент на розгляді два типи даних сертифікатів щодо вакцинації – внутрішній та зовнішній. Зовнішній тип буде призначений для перетину кордону, тобто для подорожей, а призначення внутрішнього буде для концертів та масових заходів в країні. Чому два типи? Все через те, що є і європейські вимоги щодо відображення медичних даних, і вони відрізняються від вимог, які на даний момент існують в Україні.

Варто зазначити, що на даний момент дані всіх вакцинованих українців потрапляють до Електронної системи охорони здоров’я, і саме вона буде підставою для сертифікатів, які будуть відображатись в додатку «Дія».

В свою чергу, Європейський Союз пропонує створити ще одну централізовану базу, яка буде призначатися для неперсональних даних і доступ до неї буде у всіх країн. Саме в ній запропоновано відображати сертифікати, аби будь-яка країна могла перевірити дійсність сертифікату, який було видано в іншій країні. Відповідно, дані в цій базі будуть лише з тих країн, які погодилися приєднатися.