Українцям розповіли про те, що робити у разi зламу смартфона хакерами

З появою операційних систем Android та iOS мобільні телефони стали майже повноцінними портативними комп’ютерами. Зокрема вони дозволяють робити фото, спілкуватися через соцмережі та електронну пошту, використовувати Інтернет-банкінг тощо. Велика кількість інформації, яка міститься на смартфонах, також приваблює зловмисників. Зокрема хакери мають різні цілі ― від викрадення грошей до перехоплення даних з подальшим їх продажем.





За останні кілька років з’явилося багато випадків, які підтверджують, що навіть мобільні пристрої надійних виробників можна інфікувати шкідливим додатком. Оскільки користувачів Android набагато більше, розглянемо загрози, націлені саме на цю операційну систему. Про головні загрози та правила поведінки українцям розповіли фахівці з компанії ESET.

Які існують способи зламу смартфона

Одним з найбільш поширених методів інфікування пристрою жертви є використання фішингових та шкідливих листів, які містять небезпечні посилання або вкладення. Після натискання на них на пристрій жертви завантажується шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяє хакерам виконувати різні зловмисні дії.

Серед інших схем кіберзлочинців ― використання шахрайських сайтів, замаскованих під ресурси популярних брендів або організацій. Такі сайти містять багато шкідливих посилань, натискання на які також призводить до завантаження небезпечного додатку.

Крім того, кіберзлочинці часто поширюють підроблені додатки, маскуючи їх під легітимні. Таким чином під виглядом нібито безпечного інструменту, наприклад, для відстеження фізичної активності, на пристрій жертви можуть потрапити програми-вимагачі або шпигунські додатки. Такі загрози зазвичай розповсюджуються через неофіційні магазини.

Як перевірити, чи інфікований телефон

Найпоширенішими ознаками зламу смартфона є швидке розрядження батареї, збільшення використання Інтернет-трафіку, самостійне увімкнення або відключення функцій GPS, Wi-Fi або мобільних даних. Крім цього, на інфікування пристрою шкідливим програмним забезпеченням можуть вказувати випадкові спливаючі вікна з рекламою або встановлення невідомих програм без вашого дозволу.

Варто звертати увагу і на дивну поведінку програм, наприклад, раптовий запуск, закриття або повний збій, а також відображення несподіваних помилок. Це стосується не тільки додатків, а й загалом системи смартфона.

Крім цього, занепокоєння має викликати отримання дивних дзвінків або повідомлень вами або їх відправка вашим контактам, а також наявність невідомих записів в історії дзвінків і текстових повідомлень. Як правило, це спричинено шкідливими програмами, які намагаються здійснювати дзвінки або відправляти повідомлення на платні міжнародні номери.

Що робити у разі зламу смартфона

У разі підозри інфікування пристрою варто знайти причину та видалити шкідливий додаток з телефона. Зокрема у випадку появи небажаних і дратівливих спливаючих вікон ви можете знайти програму, яка запускає їх.

Для цього перейдіть у меню нещодавно відкритих програм та натисніть на іконку останньої, утримуючи її, поки не з’явиться інформація про додаток. Після цього перевірте надані дозволи та видаліть програму.

У той час як Android 9 та версії нижче дозволяють шкідливим програмам приховувати свої іконки, у Android 10 це здійснити неможливо. Раніше ця можливість дозволяла шкідливим додаткам видавати себе за інші програми або приховувати свою присутність, використовуючи пусту іконку без назви.

Існують два поширені способи видалення більшості видів Інтернет-загроз з інфікованого пристрою – автоматично та вручну. У першому випадку достатньо завантажити надійне рішення з безпеки, яке перевірить ваш пристрій на наявність загроз та видалить їх.

Очищення вручну теж можливе, але цей процес значно складніший. Видалити шкідливу програму не просто, оскільки часто вона має механізми запобігання, які не дозволяють користувачам зробити це. Зокрема ви можете запустити безпечний режим для свого пристрою та видалити програму, яка виконує шкідливі дії.

Як уникнути інфікування смартфона шкідливими програмами

Своєчасно оновлюйте до актуальних версій операційну систему та додатки.

Здійснюйте резервне копіювання даних на випадок зламу смартфона.

Використовуйте надійне рішення з безпеки для захисту вашого телефона від більшості Інтернет-загроз.

Завантажуйте програми тільки з офіційних магазинів та завжди перевіряйте відгуки про додаток та його розробника.

Навчіться розпізнавати схеми, які кіберзлочинці використовують для зламу смартфона. Про найпоширеніші методи інфікування пристроїв читайте за посиланням.

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