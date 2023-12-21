Xiaomi офіційно розсталась з MIUI в прощальному ролику

У жовтні 2023 року Xiaomi представила HyperOS – власну операційну систему, на якій працюють смартфони та планшети компанії. Зараз Xiaomi вирішила попрощатися з MIUI, Android-прошивкою, на якій раніше працювали пристрої виробника.
Розлучитися з MIUI компанія вирішила за допомогою ностальгічного трихвилинного ролика з історією прошивки:
Пішла в минуле: Xiaomi офіційно розлучилася з MIUI в прощальному ролику
Xiaomi нагадала, як MIUI змінювалася з роками. Першу версію було випущено аж 2010 року, проте на глобальному ринку, включно з україсньким, прошивка з’явилася лише 2015 року з виходом MIUI 6.
Як змінювалася MIUI:
- MIUI 6 – редизайн, перехід до плоского стилю;
- MIUI 7 – з’явився дитячий режим;
- MIUI 8 – функція клонування додатків;
- MIUI 9 – додано можливість розділяти екран;
- MIUI 10 – новий екран “Нещодавні”;
- MIUI 11 – інтерфейс став ще мінімалістичнішим;
- MIUI 12 – нові функції конфіденційності та “Суперобої”;
- MIUI 13 – поява бічної панелі, на якій розташовуються обрані додатки;
- MIUI 14 – капсульні віджети, розпізнавання тексту та екосистемна прив’язка пристроїв.
Наприкінці прощального ролика Xiaomi уточнила, що нова HyperOS є єдиною екосистемою для людини, автомобіля і смарт-будинку. Нещодавно Xiaomi представила список смартфонів, які оновляться першими до HyperOS на глобальному ринку.
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