Xiaomi офіційно розсталась з MIUI в прощальному ролику

У жовтні 2023 року Xiaomi представила HyperOS – власну операційну систему, на якій працюють смартфони та планшети компанії. Зараз Xiaomi вирішила попрощатися з MIUI, Android-прошивкою, на якій раніше працювали пристрої виробника.

Розлучитися з MIUI компанія вирішила за допомогою ностальгічного трихвилинного ролика з історією прошивки:

Пішла в минуле: Xiaomi офіційно розлучилася з MIUI в прощальному ролику

Xiaomi нагадала, як MIUI змінювалася з роками. Першу версію було випущено аж 2010 року, проте на глобальному ринку, включно з україсньким, прошивка з’явилася лише 2015 року з виходом MIUI 6.

Як змінювалася MIUI:

MIUI 6 – редизайн, перехід до плоского стилю;

MIUI 7 – з’явився дитячий режим;

MIUI 8 – функція клонування додатків;

MIUI 9 – додано можливість розділяти екран;

MIUI 10 – новий екран “Нещодавні”;

MIUI 11 – інтерфейс став ще мінімалістичнішим;

MIUI 12 – нові функції конфіденційності та “Суперобої”;

MIUI 13 – поява бічної панелі, на якій розташовуються обрані додатки;

MIUI 14 – капсульні віджети, розпізнавання тексту та екосистемна прив’язка пристроїв.

Наприкінці прощального ролика Xiaomi уточнила, що нова HyperOS є єдиною екосистемою для людини, автомобіля і смарт-будинку. Нещодавно Xiaomi представила список смартфонів, які оновляться першими до HyperOS на глобальному ринку.