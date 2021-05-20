InVideo – отличный онлайн-редактор видео, который поможет создать классный ролик

В наше непростое время как никогда выгодно и интересно делать контент для Сети. В интернете каждый день появляются буквально миллионы роликов на самые разные темы, молодежь поголовно пытается найти себя в качестве блогеров на Ютуб или создателей контента для популярных социальных сетей типа Instagram или Tik Tok. Тем, кому это удается, достается не только слава и невероятная популярность, но и приличные гонорары. Видеоролики активно используются не только в развлекательных целях, но и для продвижения услуг компаний, образовательных учреждений, создания красивых презентаций.





Но как делать красивые видеозаписи, если нет особых навыков и специального программного обеспечения на компьютере? Достаточно использовать сервис под названием InVideo. Это уникальный продукт, который позволяет в режиме онлайн обрабатывать видеозаписи и делать их не просто более красивыми, но эффективными и грамотно оформленными. Обработанные ролики будут восприниматься зрителями намного более приязненно, наличие в них музыки, красивого видеоряда, вырезки самого интересного контента поможет быстро привлечь внимания и добиться поставленной цели.

Что позволяет делать редактор InVideo

Вот лишь некоторые востребованные создателями контента функции, которые в полном объеме имеет онлайн редактор InVideo:

Здесь можно соединить видео онлайн. Если у вас есть различные записи, части одного ролика, разбитые на куски, красивые вставки, которые бы хотелось вмонтировать в основную запись, то InVideo позволяет это сделать.

Перевернуть видео. Часто бывает так, что интересный или смешной ролик записывал человек, который не слыхал о правиле – держать телефон в горизонтальном положении при сьемке. В итоге видео оказывается некрасивым и его надо перевернуть и обработать под широкий формат. Редактор позволяет это сделать.

Убрать звук из видео. Красивое видео должно иметь красивый звук, будь тот просто разговор, записанный отдельно на качественный микрофон, либо же музыка или эффекты.

Ускорение видео. Очень часто такой прием позволяет сделать видео более смешным, интересным публике, что гарантирует его популярность и успех авторам.

InVideo – отличный онлайн-редактор для видео файлов формата MP4. Он имеет около 4000 готовых шаблонов для обработки видео. Смело пользуйтесь данным сервисом и станьте настоящим творцом топового контента.