InVideo – отличный онлайн-редактор видео, который поможет создать классный ролик

В наше непростое время как никогда выгодно и интересно делать контент для Сети. В интернете каждый день появляются буквально миллионы роликов на самые разные темы, молодежь поголовно пытается найти себя в качестве блогеров на Ютуб или создателей контента для популярных социальных сетей типа Instagram или Tik Tok. Тем, кому это удается, достается не только слава и невероятная популярность, но и приличные гонорары. Видеоролики активно используются не только в развлекательных целях, но и для продвижения услуг компаний, образовательных учреждений, создания красивых презентаций.
Но как делать красивые видеозаписи, если нет особых навыков и специального программного обеспечения на компьютере? Достаточно использовать сервис под названием InVideo. Это уникальный продукт, который позволяет в режиме онлайн обрабатывать видеозаписи и делать их не просто более красивыми, но эффективными и грамотно оформленными. Обработанные ролики будут восприниматься зрителями намного более приязненно, наличие в них музыки, красивого видеоряда, вырезки самого интересного контента поможет быстро привлечь внимания и добиться поставленной цели.
Что позволяет делать редактор InVideo
Вот лишь некоторые востребованные создателями контента функции, которые в полном объеме имеет онлайн редактор InVideo:
- Здесь можно соединить видео онлайн. Если у вас есть различные записи, части одного ролика, разбитые на куски, красивые вставки, которые бы хотелось вмонтировать в основную запись, то InVideo позволяет это сделать.
- Перевернуть видео. Часто бывает так, что интересный или смешной ролик записывал человек, который не слыхал о правиле – держать телефон в горизонтальном положении при сьемке. В итоге видео оказывается некрасивым и его надо перевернуть и обработать под широкий формат. Редактор позволяет это сделать.
- Убрать звук из видео. Красивое видео должно иметь красивый звук, будь тот просто разговор, записанный отдельно на качественный микрофон, либо же музыка или эффекты.
- Ускорение видео. Очень часто такой прием позволяет сделать видео более смешным, интересным публике, что гарантирует его популярность и успех авторам.
InVideo – отличный онлайн-редактор для видео файлов формата MP4. Он имеет около 4000 готовых шаблонов для обработки видео. Смело пользуйтесь данным сервисом и станьте настоящим творцом топового контента.
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