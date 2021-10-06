Про які корисні функції NFC ви могли не знати

Користувачі смартфонів все частіше роблять вибір на користь безконтактних платежів через прив’язану до пристрою банківську карту. Це можливо завдяки NFC – технології бездротової передачі даних малого радіусу дії. Однак технологію активно використовують і в інших сферах життя – розповідаємо, як саме.





NFC забезпечує швидку синхронізацію пристроїв – підключення до смартфону бездротових навушників, аудіосистем та інших бездротових девайсів.

Час встановлення з’єднання між пристроями по NFC становить близько 0,1 секунди, в той час як Bluetooth витрачає близько 6 секунд. Як це відбувається:

Виробник встановлює в свій пристрій NFC-чіп.

Коли телефон зчитує занесені в нього дані, відбувається сполучення між пристроєм і смартфоном.

NFC-чіп може бути вшитий в кільце, браслет, візитну картку і використовуватися для відкриття замків або виконання певної дії: запуск програми, включення музики, побудова маршруту або включення будильника.

Відмінний приклад – фігурки і картки Amiibo від Nintendo. Вони з’явилися в 2014 році і використовують NFC для розблокування додаткового контенту в фірмових іграх компанії.

Чи є щось подібне за межами ігрового ринку? Так, наприклад, чоловічий аромат PHANTOM від Paco Rabanne. У чому його особливості:

флакон виконаний у вигляді ретро-футуристичного робота;

аромат був створений чотирма парфумерами з використанням нейробіологічного і штучного інтелекту;

в кришку флакона вшита NFC-мітка, яка надає доступ до ексклюзивного контенту з особливим фільтром в Instagram, добірці музики в Spotify та інтерактивних іграх.

У випадку з PHANTOM використання NFC необхідне для підкреслення його технологічності. Новий аромат був отриманий цікавим способом:

Нейробіологічний підхід допоміг визначити, які частини мозку активуються під впливом того чи іншого запаху, його комбінації.

Штучний інтелект визначив точну міру використовуваних інгредієнтів.

Досвідчені парфумери координували процес.

Готовий аромат з нотками лимона і вершковим відтінком лаванди протестували на чоловіках віком від 18 до 35 років. Згідно з отриманими мозковими вимірами, PHANTOM стимулює приплив енергії, відчуття привабливості та впевненості в собі.

Підводимо підсумки

Технологія NFC набула широкого поширення в Америці і ряді європейських країн, де її використовують для безконтактної оплати та зчитування інформації без обов’язкового доступу в інтернет. Крім того, її можуть використовувати для розширення ігрових функцій і навіть для персоналізації чоловічого аромату.