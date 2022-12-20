Які норми та правила вибору вітамінів для вагітних жінок

З настанням вагітності жінки часто змінюють свої буденні звички. Турбота про своє здоров’я також включає перегляд харчових звичок – на першому місці мають бути корисні продукти, які насичують організм всіма необхідними вітамінами та мінералами. Як додаткове джерело корисних мікроелементів використовуються спеціальні добавки.

В Med Magazin вітаміни для вагітних представлені в широкому асортименті. Тож перед придбанням комплексу потрібно визначитися, чи потрібен він вам і який саме варіант обрати.

Чому вагітним потрібні додаткові вітаміни

Якщо під час вагітності потрібно передивитися свій раціон та надати переваги збалансованому меню, навіщо потрібні додаткові вітаміни? Цим питання ставить багато і жінок. Проблема у тому, що сьогодні важко отримати денну норму корисних мікроелементів. Особливо вагітним, для яких ця норма збільшується на кілька відсотків.

Окрім того, існують окремі сезони, наприклад, осінь та зима. Тоді ми суттєво обмежуємо сезонні фрукти, овочі та ягоди, які не завжди доступні в холодну пору року.

Чи можна вагітним приймати звичайні вітаміни

Якщо під час вагітності ви знайшли комплекс вітамінів, які пропивали до її настання, краще відкладіть його до інших часів. Адже в період очікування малюка жінкам потрібен спеціальний комплекс мікроелементів, розрахований на цей важливий та тендітний стан.

Чому так? Річ у тім, що під час вагітності добова норма вітамінів та мінералів для жінок може суттєво збільшуватись чи зменшуватись. І комплекси для майбутніх мам враховують цю специфіку – в них на першому місці представлені мікроелементи, які будуть корисні як для самої жінки, так і для малюка.

У той час як звичайні полівітаміни не розраховані на таке навантаження для організму, яким є вагітність. Вони йдуть більше як профілактичні добавки.

Як обрати вітаміни для вагітних?

Вітамінних добавок для майбутніх мам сьогодні так багато, що жінки часто губляться і не знають, який саме варіант обрати. Рекомендуємо звертати увагу та такі критерії:

На якому ви триместрі? Саме від цього залежить стадія формування плоду, а отже – і потреби вашого організму в тих чи інших мікроелементах. Хто виробник вітамінного комплексу? Необхідно звертати увагу на перевірені бренди, компанії, які гарантують якість своєї продукції. Склад добавок. Його обирають після проведення аналізів на виявлення дефіциту, а також консультації лікаря. Склад має бути таким, який повністю закриває потребу вашого організму.

Звісно, вживання вітамінів для вагітних не виключає того факту, що потрібно повністю передивитися раціон та зробити його більш збалансованим та корисним для здоров’я. Адже велику частину вітамінів та мінералів ми отримуємо саме з їжі. Тільки такий комплексний підхід дозволить заповнити всі дефіцити мікроелементів та зробити так, аби вагітність протікала легко і невимушено.