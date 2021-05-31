Ці речі “з’їдають” ваш трафік на телефоні навіть коли ви ними не користуєтесь

Користувачі смартфонів на базі Android, можуть спостерігати витік трафіку інтернету навіть тоді, коли телефон не використовувався. Але як таке може бути? А все досить банально. Ось вам 4 основні речі, які з’їдають наш інтернет трафік, навіть коли ми не використовуємо його.





Оновлення встановлених додатків в Google Play

Проблема з’явилася, як тільки розробники Google Play додали нову функцію під назвою «Оновлення додатків». Якщо у користувача на його пристрої встановлено велику кількість додатків та ігор і включена дана функція, тоді витік буде досить високим. Відключити дану функцію просто, для цього потрібно перейти в настройки маркету і поставити галочку на «Оновлення програм вручну при підключенні до Wi-Fi».

Програми, що працюють у фоновому режимі

Якщо Ви встановлюєте програму то потрібно ретельно стежити, на що користувач дає дозвіл. Після отримання дозволу від користувача, додаток часто починає «пожирати» інтернет трафік власника пристрою. При установці потрібно розуміти, чи потрібен інтернет додатку. Буває, що інтернет для повноцінної працездатності додатку взагалі не потрібен. А навіщо ж тоді він запитує доступ до інтернет трафіку. Відповідь проста, щоб показувати користувачеві рекламу.

Часті оновлення віджетів

Якщо користувач дуже активно використовує віджети типу: погода на завтра, новини на сьогодні і т.д. То йому потрібно бути готовим до серйозної втрати дорогоцінних мегабайт трафіку. Це програмне забезпечення не щадить трафік користувача через дуже часте оновлення.

Оновлення Android-системи

Оновлення подібного розряду грають головну роль в актуальності програмного забезпечення смартфона. Але це не означає, що потрібно оновлювати смартфон, як тільки на нього надійшли оновлення системи. По-перше, в новому оновленні можуть міститися баги. По-друге, через часте оновлення йде чимало трафіку, тому що зазвичай апдейти мають великий обсяг.

Бажано встановити в настройках смартфона функцію «Питати при завантаженні оновлення». Так користувач заощадить трафік і захистить свій пристрій від можливих неполадок після установки оновлення.

Як уникнути факту «пожирання»?

Сьогодні в більшості смартфонів міститься заводська функція під назвою «Розумна економія трафіку». Для її включення потрібно перейти в меню налаштувань і натиснути «Бездротові мережі» і перейти в «Статистика трафіку». Дана опція дозволяє істотно знизити обсяг витоків або зовсім їх прибрати, шляхом часткового або повного обмеження каналу трафіку на встановлені додатки.