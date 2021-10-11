Краткий обзор Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi — одна из популярнейших китайских компаний, выпускающих электронику. Наибольшим спросом пользуются ее смартфоны, которые отличаются высоким качеством при доступной стоимости.





Яркий представитель этих гаджетов в среднем ценовом сегменте — Xiaomi Redmi Note 10s.

Преимущества смартфона Xiaomi Redmi Note 10S

Эта модель — продвинутая версия Xiaomi Redmi Note 10, в которую внесены важные дополнения и улучшения:

Оперативная память. Шесть Гб ОЗУ позволяют работать/играть без зависаний и с высокой скоростью — это необходимый минимум для того, чтобы в полной мере оценить новую оболочку MIUI.

Процессор. Мощный 8-ядерный чип Helio G95, который легко поддерживает максимальные настройки графики и ультра-обновление частоты кадров. Смартфон не виснет и не притормаживает даже при длительной работе в нескольких приложениях одновременно, хорошо показывает себя в подавляющем большинстве игр.

Модуль NFC. С его помощью возможна оплата на бесконтактных терминалах — вам не нужно доставать карточку/наличные, чтобы оплатить покупку продуктов в магазине, проезд в общественном транспорте и т. д.

Навигация. Смартфон ориентируется по GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Стартует очень быстро, точность — примерно 10 м.

Автономия. В этой модели используется батарея на 5 тыс. мАч, чего хватает на 3 дня в режиме ожидания. При интенсивном использовании заряда аккумулятора хватает на 14 часов непрерывной работы. Заряжается он довольно быстро — примерно за полтора часа (от 0 до 100%).

Камеры. Их несколько — главная 64-мегапиксельная, для селфи (13 Мп), широкоугольная (8 Мп) и макро (2 Мп). Доступно множество режимов (в том числе ночная съемка), фильтров и эффектов, есть ИИ-улучшение снимков. Видео также получается хорошего качества, при съемке в Full HD включается стабилизация, гасящая тряску от движений оператора.

Экран. AMOLED-дисплей на 6,43 дюйма, разрешение — 2400×1080 пикселей. Яркость достигает 700 нит., что позволяет спокойно читать с экрана даже при очень интенсивном освещении. Помимо этого, предусмотрена защита глаз (DC Dimming), устраняющая мерцание экрана. Пользователь может настроить дисплей под себя — изменить тон цвета (теплый/холодный), цветовую температуру, включить темный режим, для чтения и т. д.

Что касается внешнего вида, то это классический современный смартфон. Он имеет довольно компактные размеры (160,5×74,5×8,3 мм) и небольшой вес (179 г) — легко поместится в брючный карман. Выпускается Xiaomi Redmi Note 10S в нескольких цветах: черном, белом, синем, красном, зеленом и желтом.

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