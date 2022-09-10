Samsung продовжує знущатися з Apple: тепер потролили за дисплей iPhone 14

На ринку смартфонів панує сувора конкуренція, і для просування своєї продукції всі засоби згодяться. Тому деякі виробники не соромляться рекламувати свої смартфони, зухвало зачіпаючи конкурентів. Samsung випускає вже друге відео, в якому посміюється з Apple.





Перший ролик був присвячений основній камері базового iPhone 14 та її низькій за нинішніми мірками роздільній здатності. У новому відео Samsung зайшли трохи далі і висміяли відсутність у модельному ряді Apple складних смартфонів. До речі, прямої згадки «яблучної» компанії в рекламі немає, все в рамках пристойності, але глядачеві і без цього зрозуміло, на гаджети якого бренду натякає південнокорейська корпорація.

У Samsung вийшов дуже кумедний і креативний ролик з тонким гумором, зацініть :