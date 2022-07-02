Київстар покращив сигнал зв’язку та інтернету в селах та містах України

Нещодавно оператор Київстар підключив ще понад 30 населених пунктів України до мереж четвертого покоління, а загалом доступ до швидкісного з’єднання мають вже понад 3,5 тисячі населених пунктів.





Компанія визнає, що витрачає значні кошти на підтримання України та суспільства. Важливим елементом цієї підтримки стає забезпечення якісного та стабільного мобільного зв’язку. З початку лютого поточного року Київстар модернізує вишки, запускаючи стандарт LTE-900 в різних населених пунктах країни.

“Завдяки цьому збільшено ємність мережі та покращено якість 4G у 3500 населених пунктах у 19 областях України. Серед них Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська та інші області України, де поки що не ведуться активні бойові дії”, – розповіли у Київстарі.

Крім того, в компанії роз’яснили, що для того, щоб користуватися надійним та швидким 4G інтернетом, достатньо мати смартфон та SIM-карту, яка підтримує цей стандарт зв’язку. До того ж абоненти можуть безкоштовно замінити стару картку 3G новою з 4G в будь-якому з 500 магазинів Київстар.

Цього року компанія збудувала понад 140 нових базових станцій та активно працює над залученням частот 2300 Мгц для покращення якості послуг.