Зима близько: українців лякають ростом тарифів та відсутністю газу

Напередодні старту опалювального сезону розмови про зростання тарифів не стихають. Експерти стверджують, що зима 2021/22 років стане для українців непростою, адже ми можемо стикнутися із дефіцитом енергоресурсу, що власне й спричинить збільшення його ціни для населення. То до яких тарифів на опалення й гарячу воду готуватися українцям вже в найближчі місяці?





Свою думку з приводу підвищення цін на комуналку висловив колишній міністр ЖКГ, народний депутат України Олексій Кучеренко.

«Прем’єр-міністр Шмигаль увів в оману як парламент, так і простих українців, переконуючи їх у стабільності цін на комунальні послуги. Ціна газу для населення не може залишитися такою самою, якщо вартість ресурсу для теплокомуненерго зросте. Це просто фізично неможливо», – підкреслює нардеп.

У підтвердження своїх слів Кучеренко привів як приклад ситуацію у Києві. Адже за столичним планом підвищення тарифів вартість тепла для населення збільшиться у 1,5 раза, а для бюджету ціна зросте аж удвічі.

«Питання лише в тому, чи дозволить уряд підвищити тарифи? Єдиним та найбільш розумним для влади виходом із ситуації є застосування бюджетних компенсаторів. Зокрема йдеться про субсидії та субвенції, які просто необхідно закласти у бюджет 2022 року», – резюмував Кучеренко.

Висловився на газову тему й екс-очільник Міністерства економіки, та за сумісництвом радник голови Офісу президента Тимофій Мілованов. Він зазначив, що зараз ціни на газ справді зростають шаленими темпами. Зокрема на європейському енергетичному ринку вартість «блакитного палива» вже майже перетнула межу у 1000 доларів за 1 тисячу «кубів». Проте політик не вважає, що це обов’язково призведе до зростання тарифів для населення.

«Ринкова ціна газу і тарифи – це зовсім різні поняття. Різницю між ними будуть компенсовувати. Цей обов’язок ляже на плечі місцевих бюджетів, а також держбюджету», – зазначив Мілованов.