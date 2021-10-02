Не тільки Польща: українців кличуть в Європу на 2500 євро в місяць

Кількість українських робітників у Німеччині щороку збільшується. Зарплатню тут пропонують солідну – близько 80 тис. гривень у місяць. При цьому більшість вакансій цілком доступні навіть для працівників без освіти.





Пакувальник одягу та взуття – до 80 тисяч гривень

На таку роботу охоче беруть молодих українців до 35 років. В обов’язки працівника входить пакування одягу та взуття у коробки за розміром. Роботодавець обіцяє оформити дозвіл на роботу протягом 1-1,5 місяця через Німецьку біржу праці.

Платня за годину роботи складає 10, 45 євро. Робочий день – 8-10 годин. Вихідні – 1-2 дні на тиждень. Працівника забезпечать недорогим житлом за 300 євро в місяць. А от питання із харчуванням доведеться вирішувати самостійно.

Робота на складі харчових продуктів – до 55 тисяч гривень

Вакансія для молодих жінок та чоловіків віком до 35 років. Робітник повинен бути комунікабельним, відповідальним та виконавчим. Цю вакансію також пропонує Німецька біржа праці, яка й видасть заробітчанину дозвіл на роботу.

До обов’язків входить лише пакування хлібних виробів у спеціальні коробки. Недороге проживання забезпечується. Та харчуватися доведеться виключно своїм коштом.

Робота на складі Кока-кола – до 72 тисяч гривень

Сюди радо приймуть українців від 18 до 58 років, незалежно від статі. Працівник повинен сканувати та пакувати товар, приймати його на склад та відправляти на торгові точки.

Працювати потрібно буде по 8-12 годин на день, 6 днів на тиждень. Проживання безкоштовне, по 2 осіб у кімнаті. Обіди у робочі дні також за рахунок роботодавця.

Наразі українські кадрові портали просто таки рясніють привабливим пропозиціями від роботодавців з-за кордону. Однак спеціалісти із працевлаштування закликають наших співвітчизників бути дуже обережними. Адже частина оголошень є підробними. Таким чином шахраї намагаються нажитися на українцях, що шукають високооплачувану роботу. Вони беруть гроші начебто на оформлення документів, та одразу ж зникають зі здобиччю.