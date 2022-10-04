Долар і Євро пішли в круте піке: курс валют в обмінниках

Долар та євро продовжують падати вже декілька днів поспіль. Тенденція відзначається на чорному ринку та у банках. Станом на 4 жовтня середній курс долара на валютному аукціоні складає 40 гривень 92 копійки у продажі, що на 39 копійок менше, ніж у понеділок. Купівельний курс впав на 53 копійки та складає 40,51 гривні.

Євро також падає, але не так швидко. Купівля 39,16 гривні (-16 копійок у порівнянні з понеділком). Продаж 39,67 гривні (-10 копійок).

Яка ситуація у банках і з готівкою

Готівковий курс валюти також падає. За два дні він знизився на 40 копійок у продажі:

продаж $ 41,5 грн;

купівля $ 40,7 грн.

Євро подешевів на 25 копійок, і тепер він у продажі 40 грн 25 коп. (-25 коп.), а у купівлі 39,05 гривень/євро.

У ПриватБанк курс долара також падає, станом на 4 жовтня він становить 41 гривні 20 копійок за долар. Сьогодні це один із найнижчих курсів, які є у всіх українських банках. Також вигідно купувати сьогодні долари у:

Універсал Банк 41,1 грн/дол.;

ОТР Bank 40.95 грн/дол.

Не у всіх банках курс продовжує падати. Є й такі, що досі утримують його на досить високій позначці, Наприклад Ощадбанк із купівельним готівковим курсом 41,6 грн/$. Райффайзен Банк та Альфа-Банк пропонують придбати валюту за ціною 41,5 гривні за долар.

Курс Укргазбанк поставив ціну у купівлі 41,4 гривні.

Найдешевший курс євро нині в Райффайзен Банк, тут його можна придбати за 39,9 гривні. У ПриватБанк та Альфа-Банк купівельний курс 40 гривень рівно. На 20 копійок дорожче курс в Ощадбанку (42,2 грн/€), що на 20 копійок нижче, ніж було у понеділок.

Гривня укріплюється, до України надходить іноземна валюта у вигляді допомоги та інвестицій. Тому ситуація до кінця року буде відносно стабільною.