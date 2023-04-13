Праздник не удастся: кого на Пасху ждут неприятности

Пасха – это праздник, несущий в себе свет и новую надежду. Однако некоторым знакам зодиака в этот день придется грустить. Тельцы, Девы и Козероги не будут находить себе места от забот. Им на голову посыпятся все возможные проблемы, так что расслабиться и насладиться праздником им не удастся.

Телец

Тельцов с начала недели начали преследовать финансовые проблемы. В Пасху они только углубятся и потребуют срочного решения. Вместо того, чтобы расслабиться и наслаждаться пышными яствами в компании близких, Тельцы будут думать только о том, откуда взять деньги.

Некоторых представителей знака в праздничные выходные могут застать врасплох пессимистические мысли. Они будут критиковать себя за то, что не смогли реализоваться и не добились желаемых карьерных высот. Но астрологи советуют не придавать этим мыслям большого значения. Когда финансовые проблемы Тельцов останутся позади, их настроение наладится и они взглянуть на свои достижения гораздо более оптимистично.

Дева

Девы сейчас переживают не самый лучший этап в личной жизни. В Пасхальное воскресенье напряжение в отношениях с партнером достигнет своего пика. За столом может завязаться спор, который завершится серьезной ссорой.

Кроме того, к концу текущей недели у Дев появятся проблемы на работе. Этот фактор сделает их еще более напряженными и уж очень эмоциональными. Так что конфликт с любимым человеком станет для представителей знака последней каплей. Но, по мнению астрологов, ссора влюбленных быстро останется позади, как только Девы немного остынут.

Козерог

Козероги в канун Пасхи начнут корить себя за ошибки прошлого. Их будут мучить неправильные поступки и неверные решения, которые они когда-то приняли. Но прошлого не вернуть. Можно лишь принять его как урок, чтобы во второй раз не «наступить на те же грабли».

Астрологи убеждены, что Козерогам нужно просто хорошо отдохнуть. Ведь главной причиной неприятных мыслей и воспоминаний, скорее всего, стал стресс и накопившиеся негативные эмоции. Также они советуют Козерогам не тратить слишком много денег, поскольку именно финансовая стабильность является для них основой хорошего настроения и самочувствия.