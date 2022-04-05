Приват закроет популярную услугу вместе с деньгами всех клиентов

Государственный ПриватБанк принял решение приостановить действие программы Бонус+. Карты с накопленными бонусами закроют, а все средства пойдут на помощь Вооруженным силам Украины. В настоящее время общая сумма на бонусных картах ПриватБанка составляет почти 600 млн. грн.





Как сообщили в пресс-службе Привата, до конца текущего месяца клиенты еще могут использовать деньги с карты Бонус+ на собственные нужды. Но после 30 апреля весь остаток с карточек пойдет на нужды украинской армии.

Кстати, перечислить средства со счета Бонус+ на помощь ВСУ клиенты Привата могут и самостоятельно. Это можно сделать с помощью вкладки «Добро» в приложении «Приват24».

ПриватБанк прекратил «кредитные каникулы»

В Привате неожиданно для клиентов изменили правила использования кредитных карт. Объявленные в марте «кредитные каникулы» продержались всего месяц. С 1 апреля банк вернул начисление процентов за использование кредитных средств.

Правда проценты по ссудам, которые клиент не вернул в срок, значительно снизились. Теперь, если владелец кредитки не вернет деньги до завершения льготного периода (55 дней), ему насчитают не 3,4%, а только 1,7%.

При этом в ПриватБанке подчеркнули, что частично «кредитные каникулы» все-таки будут действовать. Ведь клиентам не станут начислять за просрочку платежа ни штрафа, ни пени.

В Привате объяснили, что полный отказ от начисления процентов по кредитам может навредить финансовому положению банка. Ведь выплаты по депозитам финучреждение продолжает производить в полном объеме. Так что определенная сумма операционных средств постоянно должна быть в распоряжении банка.

Напомним, что начисление процентов по кредитам с апреля возобновил еще один популярный украинский банк Monobank. Процентную ставку там тоже существенно снизили – до 1,6%. Соучредитель финучреждения Олег Гороховский сообщил, что такие условия будут действовать для всех клиентов вплоть до окончания войны в Украине.

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