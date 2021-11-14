Павло Глоба назвав знаки зодіаку, для яких наступний рік буде неймовірним

Наближається рік Чорного (блакитного) водяного тигра. Це неймовірна істота, яка символізує силу і творчість. Астрологи запевняють — це буде неймовірний період для всіх людей. Вже зараз вони складають прогнози, ознайомитися з якими може кожен.





Один з найсильніших експертів – Павло Глоба, уже назвав топ-улюбленців 2022 року. Чоловік каже, що дикий хижак буде всіляко оберігати та допомагати цим знакам зодіаку. Можливо ви опинилися тим самим щасливчиком.

Фаворити Чорного водяного тигра

Овен — нарешті фінансово стабільний час. Тигр подарує вам багато нових можливостей в роботі. Всі вони будуть вигідними. Тому Овни легко вийдуть на новий рівень доходу. Якщо є якісь кредитні зобов’язання – їх вдасться закрити. Сприятливий час для кар’єри. Не упускайте шанс стати великим начальником чи успішним працівником в компанії. Удача буде переслідувати вас цілий рік!

А ще ви будете багато подорожувати. Нові враження, можливості та навіть джекпот очікують вас!

Близнюки — Чорний водяний тигр хоче, щоб у 2022 році ви пожинали плоди раніше виконаної роботи. Прийшов час відпочивати, споглядати та насолоджуватися життям. Особисті стосунки, робота, нові цілі — все буде приносити позитивні емоції.

Хижий кіт буде добрим та лагідним, допоможе у будь-яких починаннях. Хочете змінити професію або не можете знайти своє покликання? Тигр допоможе і в цьому.

Терези — астролог пророкує вам період, наповнений перемогами в особистому житті та у кар’єрі. Нові угоди, великий прибуток, зміна сімейного статусу вас чекає у 2022. Неодружені нарешті знайдуть собі пару. А ті, хто давно зустрічаються, узаконять відносини. Сприятливий рік для планування дітей.

До речі, якщо хотіли купити нерухомість, тигр подарує вам квартиру або будинок мрії. Вигідні умови покупки, бажана локація, все, як ви малювали у своїй уяві!