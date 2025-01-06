Samsung Galaxy S25 Slim буде дешевше та тонше Ultra

Ресурс GSMArena, пославшись на інсайдерів, повідомляє, що Samsung Galaxy S25 Slim не буде найдорожчим смартфоном лінійки Samsung Galaxy S25. Флагманом з найвищим цінником, як і раніше, залишиться Samsung Galaxy S25 Ultra. У Samsung Galaxy S25 Slim друга позиція в ієрархії, відразу за флагманом. Таким чином, смартфон буде дорожчим, ніж базовий Samsung Galaxy S25 і великий Samsung Galaxy S25+, але дешевшим, ніж Samsung Galaxy S25 Ultra.

Що стосується товщини, то цей показник виявиться на рівні 6,5 мм. Таким чином, iPhone 17 Air (або Slim) за цим параметром виявиться попереду. Йому приписують корпус на 6,25 мм.

Прем’єра Samsung Galaxy S25 Slim, можливо, відбудеться вже 22 січня 2025 року. Але в продаж він надійде пізніше, ніж Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ і Samsung Galaxy S25 Ultra.