Зуби будуть постійно жовтіти: стоматолог назвав 3 помилки при чищенні

Практикуючий стоматолог розповів про неочевидні помилки під час чищення зубів, через які вони можуть пожовтіти. Найпоширеніша – чищення зубів зубною пастою, але не змоченою щіткою. Дехто вважає, що так буде ефективніше, проте без вологи паста розподіляється менш ефективно, а зуби в підсумку втрачають блиск. Тому Ферах Хамід з Aesthetique Dental Care у Лідсі рекомендує змочувати зубну щітку.

Друга поширена помилка – занадто швидке чищення зубів після вживання напоїв з підвищеною кислотністю. До таких відносять соки, вино, ті, що містять і не містять цукор – без різниці. Вони тимчасово «розм’якшують» емаль, через що чищення зубів може призвести до їх пожовтіння. Тож варто трохи почекати, перш ніж бігти у ванну чистити зуби (насправді близько години після вживання напоїв або їжі).

Також, за його словами, не варто зловживати відбілювальними зубними пастами, які відрізняються підвищеним вмістом абразивів. Так, у короткій перспективі зуби побіліють, проте потім може трапитися нестача дентину (а це знову пожовтіння і навіть підвищена чутливість зубів).