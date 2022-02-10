Названі знаки зодіаку, на яких 11 лютого очікують зміни на краще

У п’ятницю, 11 лютого, Меркурій починає входити на знак Водолія, даруючи кільком представникам зодіакальної дюжини шанс змінити своє життя на краще. Цей дає шанс здійснити мрії, вирішити матеріальні труднощі і навіть знайти другу половинку.





Більшість знаків зодіаку слід сконцентруватися 11 лютого на фінансах. Період від цього дня до середини березня ідеально підходить для великих покупок, у тому числі нерухомості . Від далеких поїздок слід відмовитися — під ударом може виявитися здоров’я.

Як зазначають астрологи, є три знаки зодіаку, у представників яких зміни у житті будуть найкращими. Так, Скорпіони зможуть просунутися кар’єрною, проте це відбудеться в результаті інтриг і підстав. У 20-х числах лютого з’явиться можливість отримати велику суму.

Ракам необхідно сказати «ні» – тільки тоді на вас чекає виконання давньої мрії. Водоліїв очікують важливі події в особистому житті: одинаки зустрінуть другу половинку, а ті, хто пов’язаний романтичними узами, відчують поліпшення у відносинах з партнером.

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