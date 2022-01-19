Проти всіх очікувань: експерти спрогнозували курс долара на цілий рік

У найближчий рік курс національної валюти залишатиметься стабільним. Попри очікуване зростання рівня інфляції, долар ледь перевищить позначку у 28 грн. Такими прогнозами поділилися керівники провідних вітчизняних компаній, що взяли участь у щоквартальному опитуванні Національного банку.





Майже 700 представників бізнесу з різних регіонів України вкотре змінили свої очікування щодо курсу долара у 2022 році. Та що цікаво, ці очікування щоразу стають все більш оптимістичними.

Наразі підприємці переконані, що гривня триматиме свої позиції на ринку протягом усього 2022 року. Під кінець четвертого кварталу курс долара в стосунку до гривні складе не більше, ніж 28,15 грн/дол. Тоді як ще на початку осені 2021-го учасники ринку в один голос прогнозували курс у 28,5 грн/дол.

При цьому суттєва частка представників бізнесу вважає, що курс навіть не зможе пройти межу у 28 грн/дол. Такої позиції притримуються 35,3% керівників компаній.

В той самий час у підприємницьких колах знизилися очікування щодо обсягів виробництва. Та й інфляція на думку виробників буде ще більшою, ніж розраховують у Нацбанку – близько 8,7%.

Що стосується дії курсового фактора, його експерти оцінили у 40%. Хоча у третьому кварталі 2021 року вони зійшлися на цифрі у 45%.

Та попри все підприємці позитивно оцінюють поточний стан свого бізнесу та налаштовані на подальший розвиток. Керівники багатьох українських компаній мають амбітні плани на реалізацією своєї продукції у поточному році. Причому більшість робить ставку на зростання обсягів експорту.

Більше того, у 2022 році понад 18% компаній очікують значний фінансових вливань від іноземних інвесторів. За рахунок інвестицій вони перш за все зможуть розширити штат та підвищити зарплатню своїм працівникам. Згідно з даними Нацбанку вже зараз близько 3% компаній розраховують збільшити кількість працівників, а про підвищення окладу у поточному році задумається аж 68,6% керівників.

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