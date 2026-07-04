Польща виплатить українським дітям по 3600 гривень: є 2 умови

У Польщі з 1 липня розпочався прийом заявок на програму Dobry Start. Вона передбачає одноразову виплату 300 злотих на підготовку дитини до нового навчального року.

Отримати допомогу можуть і українські родини, які перебувають у Польщі. За офіційними правилами, виплата доступна, якщо дитина навчається у польській школі, а родина легально проживає в країні. Для українців зі статусом тимчасового захисту важливим залишається статус PESEL UKR.

300 злотих — це приблизно 3,6 тис. грн за актуальним курсом НБУ. Виплата надається один раз на рік і не залежить від доходів сім’ї. Гроші можна використати на шкільне приладдя, одяг, підручники або інші витрати, пов’язані з навчанням.

За інформацією польського уряду, у 2026 році для українців також діє вимога професійної активності одного з батьків або опікуна. Водночас дитина має бути зарахована до польської системи освіти.

Подати заявку можна лише онлайн — через ZUS, застосунок mZUS, портал Emp@tia або електронний банкінг. Прийом заяв триває з 1 липня до кінця листопада.

Якщо заяву подати до кінця серпня, виплату мають перерахувати до 30 вересня. Якщо пізніше — гроші надійдуть протягом двох місяців після подання заявки.

Програма Dobry Start діє для школярів, але не охоплює дітей, які відвідують дитячий садок або підготовчу групу перед школою.