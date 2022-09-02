До октября три знака зодиака будут страдать от проблем на работе: их могут даже уволить

До октября 2022 г. представителям некоторых зодиакальных знаков катастрофически не будет везти в рабочих делах. Их будут то и дело подводить партнеры и даже коллеги. Из-за чего уроженцы знака могут лишиться нескольких важных контрактов.





Хуже всего по мнению астрологов обстоят дела у зодиакальных Скорпионов, Львов и Стрельцов. Для них проблемы на работе вполне могут закончиться увольнением.

Скорпион

Представители знака не терпят конкуренции и очень эмоционально воспринимают собственные промахи. Когда у них не получается делать все безукоризненно и быть первыми в коллективе, они постепенно теряют интерес к работе.

Именно это произойдет со Скорпионами в сентябре. Они будут крайне растеряны и допустят несколько серьезных ошибок. Поэтому представители знака могут потерять важных клиентов, что приведет к значительным финансовым убыткам для всей компании. А финалом этой истории станут испорченные отношения с коллегами и руководством.

Лев

Львы обычно очень ответственно относятся к своим обязанностям. Но в течение текущего месяца они будут крайне растеряны и могут нанести ущерб не только собственной карьере, но и репутации своего работодателя.

Совершив ошибку, Львы не признают своей вины, чем сильно разозлит руководство. В худшем случае может дойти даже до увольнения. Особенно, если представители знака и дальше будут противиться и отрицать свою вину.

Стрелец

В период до октября Стрельцы будут страдать от хронической лености. Они забудут, что такое мотивация и амбиции, и привыкнут просто отсиживать рабочий день от звонка до звонка.

Астрологи советуют уроженцам знака взять себя в руки и более внимательно относиться к своим обязанностям. А если уж совсем не выходит сосредоточиться на работе, лучше взять отпуск. Ведь если Стрельцы по невнимательности допустят ошибки, могут запросто потерять свое место.