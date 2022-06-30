Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Cегодня, 30 июня, растущая Луна находится в знаке Рак. В этот день стоит остановиться и прислушаться к своему внутреннему голосу. Небольшая пауза поможет вам увидеть перспективу, которая так нужна для целенаправленных усилий и прогресса.





♈ Овен

Иногда наши ожидания отличаются от реальности. Это нормально. Понимая, чего вы не хотите, можно точно определить ваше истинное желание. Примите разочарование, предложите ему чашку чая и послушайте, что оно скажет.

Космический совет: прислушайтесь к себе.

♉ Телец

Романтичные Тельцы склонны верить в присущую людям доброту. Однако время от времени вас шокирует реальность. Не беспокойтесь ни о чем. Это разочарование учит вас тому, что вы должны прислушаться к себе и устранить дискомфорт.

Космический совет: снимите розовые очки и увидите свою жизнь такой, какой она является на самом деле.

♊ Близнецы

Вам необходимо сделать паузу и прислушаться к тому, что говорит дискомфорт внутри. Возможно, у вас начался новый этап в жизни, но вы несете остаточную энергию из прошлого. Задайте себе вопрос: «Кого мне нужно простить?». Пришло время отпустить все обиды. Это поможет вам успокоиться и освободиться для любви.

Космический совет: поймите, что пришло время отпустить.

♋ Рак

Вселенная играет важную роль в нашей жизни. Однако у нас есть свобода выбора, которая влияет на ход истории. Нашу жизнь определяют именно решения, которые мы принимаем каждый день. Задайте себе вопрос: вы довольны сейчас? Если нет, соберитесь и идите за своей мечтой.

Космический совет: верните доверие к себе.

♌ Лев

Для вас возможно все прямо сейчас. Вселенная — ваш сообщник и помогает вам создать жизнь, которую вы желаете и заслуживаете. Приложите все необходимые усилия. Они ведут вас в направлении роста.

Космический совет: оставайтесь в благоприятном режиме.

♍ Девы

Пришло время стать самим собой, Девы. Спросите себя, чего вы хотите и каким вы видите свое будущее. Выйдите за рамки комфорта и почувствуйте себя уязвимыми. Ваши чувства заслуживают того, чтобы их услышали.

Космический совет: поговорите о том, чего вы избегали.

♎ Весы

От ежедневной суеты не убежать, сотни дел и задач всегда будут забирать вашу энергию, но они не должны отнимать всю вашу жизнь! Научитесь понимать, в какой момент нужно отложить работу, тусовки, конференции и просто побыть наедине со своими мыслями. Качественный и своевременный отдых даст вам силы продолжать борьбу за успех.

Космический совет: найдите способ уравновесить материальное и духовное.

♏ Скорпион

Вот в чем дело: Вселенная не всегда дает нам то, что мы хотим. Она дает нам то, что нам нужно; подталкивает в направлении роста. Так что отбросьте грустные мысли, Скорпионы. Примите обстоятельства такими, какие они есть. Дар принятия поможет вам совершить радикальный сдвиг.

Космический совет: сегодня принимайте все и ничему не сопротивляйтесь.

♐ Стрелец

Ничто не вечно. Вспоминайте эту простую истину, когда думаете о любви и дружбе. Не переживайте, если кто-то решит покинуть вас. Принимайте все чувства, которыми делятся с вами окружающие. И отвечайте им взаимностью. В сфере карьеры вы сможете реализовать какую-то грандиозную идею. Нужные для этого финансы скоро появятся в вашей жизни сами собой.

Космический совет: научитесь отпускать людей.

♑ Козерог

Вам не нужно что-то грандиозное, чтобы почувствовать вкус жизни. Вы просто должны быть здесь и сейчас — вернитесь в настоящий момент. Эта глава вашей жизни посвящена тому, чтобы наслаждаться радостью и красотой в окружающих вас простых вещах. Отложите на минуту телефон, пейте чай дольше обычного, поразмышляйте над своей любимой книгой. Счастье рядом.

Космический совет: вы слишком спешите, сбавьте обороты.

♒ Водолей

У вас явно получается что-то не то, и вы уже давно это знаете, Водолеи. Итак, почему вы продолжайте идти по этому пути? Звезды просят вас сделать паузу, перевести дух и перегруппироваться. Если не поможет, измените цель. Реальность, которую вы хотите создать, уже доступна вам. Все, что вам нужно сделать, это сказать «да» и позволить Вселенной направить вас в нужно направлении.

Космический совет: сделайте паузу и отдохните от ненавистного цикла.

♊ Рыбы

Жизнь — ваш учитель, Рыбы. Она предлагает вам испытания, чтобы показать, насколько вы сильны и выносливы. Звезды рекомендуют вам попросить инструкцию у Вселенной, если все стало слишком сложным и запутанным. Вам стоит также спросить себя, почему вы делаете работу, которую делаете? Выход из вашей обычной рутины даст вам столь необходимую перспективу.

Космический совет: найдите выход из лабиринта рутины.