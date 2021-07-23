Будемо рівняти: ціна на світло зміниться вже наступного місяця

Сценарії української влади щодо підвищення тарифів на світло не раз піддавалися критиці ще з моменту свого першого оприлюднення. Та експерти переконані, що підняття тарифів уникнути ніяк не вдасться. Адже наразі навіть собівартість електрики є вищою за актуальний тариф. То як же зміняться ціни на енергоресурс? Які суми у платіжках нас очікують вже у найближчий місяць?





На тему зміни вартості електроенергії днями висловився очільник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й компослуг Валерій Тарасюк.

«Тарифи, за якими купує електрику населення, повинні бути обґрунтованими з економічної точки зору. Та водночас нам потрібно розробити механізм, за допомогою якого можна буде допомагати споживачам, для яких плата за світло є непомірною», – зазначив голова регулятора.

Чиновник впевнений, що в Україні неодмінно треба вирівняти вартість енергоресурсу для громадян та для промисловості. Однак конкретні стратегії щодо зміни цін Валерій Тарасюк оприлюднити наразі відмовився. Він пояснив, що не певен того, який із багатьох варіантів формування тарифного плану обере український уряд. Тож не хоче виносити на широкий загал непідтверджену інформацію.

«Наразі ми не знаємо точно, яку стратегію обере Кабмін. Більше того, ми навіть не знаємо чи вступлять у силу нові тарифи вже із 1 серпня. Та очікувати зміни цін у будь-якому випадку залишилося недовго», – резюмував очільник НКРЕКП.

Нагадаємо, що раніше головуючий Спілкою споживачів компослуг Олег Попенко розповідав, що уряд обирає поміж трьох варіантів підвищення цін на світло для населення. За найбільш обговорюваним у суспільстві тарифним планом ціна для споживачів, що використовують до 100 кіловатів за місяць, залишиться тією самою – 1,68 грн. Тоді як громадяни, що витрачають більше електроенергії, сплачуватимуть до 3,5 грн за одиницю ресурсу.