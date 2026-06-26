В Україні створили петицію з вимогою обмежити жінкам виїзд за межі країни

В Україні завершився збір підписів під петицією, автор якої пропонував запровадити для жінок такі ж обмеження на виїзд за кордон, які нині діють для чоловіків призовного віку.

Документ зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів 23 березня. Автор ініціативи вважав, що однакові правила для чоловіків і жінок могли б нібито сприяти рівності прав та обов’язків, зменшенню кількості розлучень і скороченню відтоку кадрів з України.

Чи розглядатиме уряд цю ініціативу

Петиція не отримала необхідної підтримки. Станом на завершення збору підписів 24 червня вона набрала лише 14 голосів із 25 тисяч потрібних. Через це документ не передаватимуть на розгляд Кабінету Міністрів.

Наразі для більшості жінок в Україні немає заборони на виїзд за кордон. Також уряд раніше скасував обмеження на перетин кордону для жінок, які працюють у державному секторі.

Працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і судів можуть виїжджати за кордон на загальних підставах. Місце роботи чи посада в цьому випадку не є підставою для автоматичної заборони на перетин кордону.