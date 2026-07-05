Оновлення в Резерв+: новий статус частини військовозобов’язаних робить їх бронювання практично неможливим

У частини українців в електронному військово-обліковому документі може відображатися статус «резервіст» замість звичного «військовозобов’язаний». На перший погляд це виглядає як технічна деталь, однак для працівників критично важливих підприємств такий запис може створити серйозну проблему з бронюванням.

Річ у тім, що бронювання від мобілізації оформлюється саме для військовозобов’язаних працівників. Якщо людина в реєстрі значиться резервістом, стандартна процедура може не спрацювати, навіть якщо підприємство має право бронювати співробітників і працівник фактично відповідає іншим вимогам.

Чому статус має значення

Критично важливі підприємства можуть подавати працівників на бронювання відповідно до державних правил. Але ключова умова — правильний військово-обліковий статус людини.

Якщо в «Резерв+» або електронному військово-обліковому документі замість «військовозобов’язаний» зазначено «резервіст», система або відповідальні органи можуть не погодити бронювання. Саме тому такий статус фактично робить оформлення броні неможливим до з’ясування обставин.

Юристи пояснюють, що причин може бути кілька. В окремих випадках ідеться про технічну помилку в реєстрі, яка згодом може бути виправлена. В інших — статус могли внести на підставі даних ТЦК та СП. Тоді автоматичного вирішення проблеми може не бути.

Що робити працівнику та роботодавцю

Якщо бронювання не проходить через статус «резервіст», насамперед потрібно з’ясувати, чому саме такий запис з’явився у військово-облікових даних.

Найлогічніший перший крок — звернення до ТЦК та СП із запитом або заявою. Потрібно отримати офіційне пояснення, на якій підставі людину обліковують як резервіста, а не як військовозобов’язаного.

Якщо статус внесено помилково, варто подавати заяву про виправлення неправомірних або неточних відомостей. Якщо ж ТЦК підтвердить, що статус встановлено не випадково, подальші дії залежатимуть від підстав такого рішення та документів конкретної людини.

Важливо, що інші фактори самі по собі не завжди позбавляють права на бронювання. Наприклад, робота за сумісництвом або неповне навантаження на критично важливому підприємстві не означають автоматичної відмови, якщо працівник відповідає вимогам і має статус військовозобов’язаного.

Чому це важливо

Для роботодавців така ситуація може стати несподіваною проблемою. Людина може працювати на критично важливому підприємстві, бути потрібною для виробничого процесу, але через некоректний або спірний статус у реєстрі її бронювання фактично блокується.

Тому працівникам, яких планують бронювати, варто заздалегідь перевірити дані в «Резерв+». Якщо там відображається статус «резервіст», краще не чекати моменту подання на бронювання, а одразу з’ясовувати ситуацію через ТЦК та СП.

Сам статус у застосунку ще не означає, що людина втратила всі можливості для виправлення даних. Але без офіційного пояснення та, за потреби, зміни відомостей у військовому обліку оформити бронювання може бути практично неможливо.