Розкрита собівартість iPhone 15 Pro Max

Виробництво смартфона iPhone 15 Pro Max обходиться компанії Apple всього $558. Про це повідомляє Nikkei Asia .

Незважаючи на собівартість, яка може здатися досить низькою при ціні пристрою $1,2 тис., iPhone 15 Pro Max є найдорожчим смартфоном компанії у виробництві. Його собівартість на 12% вища, ніж у торішнього iPhone 14 Pro Max.

Основні фактори, що вплинули на зростання собівартості флагманської моделі, – це нова камера з 5-кратним оптичним зумом, фірмовий чіпсет Apple A17 Pro та OLED-дисплей з адаптивною частотою оновлення зображення та тонкими рамками.

Інші моделі нового покоління iPhone також стали дорожчими у виробництві. Так, iPhone 15 Pro обходиться Apple $523, Що на 8% більше, ніж iPhone 14 Pro. Модель iPhone 15 Plus коштує $442, що на 10% дорожче за минулорічний iPhone 14 Plus. Базовий iPhone 15 подорожчав найбільше — на 16%. Його виробництво коштує $423.