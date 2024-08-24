Чоловік хотів поставити на зарядку Bluetooth-колонку і загинув від удару струму

В агромістечку Осовець днями стався трагічний інцидент. Компанія з чотирьох осіб зібралася на одній ділянці, де вони проводили час в альтанці, слухаючи музику через Bluetooth-колонку.

Під час відпочинку зарядний пристрій для колонки несподівано від’єднався від розетки. Один із гостей, вирішивши усунути несправність, спробував підключити зарядний пристрій. Однак через відкриті клеми та два оголені дроти стався удар електричним струмом, який став смертельним для чоловіка.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть потерпілого. Експертиза встановила наявність на руці загиблого однієї електромітки, що підтвердило факт ураження електричним струмом, яке спричинило зупинку серця. Також було взято біологічні зразки для подальшого дослідження, включно з перевіркою на наявність алкоголю в крові.