Стало відомо, на що Україна потрапить 72 мільярди гривень від МВФ

Для стимулювання розвитку економіки в середній та довгостроковій перспективі – саме на це має витратити гроші від МВФ українська влада. Про це завив Олег Устенко, радних президента України з економічних питань. Проте не вся частина грошей буде витрачена, дещо збережуть у вигляді подушки для економіки на “чорний день”.





Гроші почнуть витрачати ще до кінця року, а те що не встигнуть, перенесуть на наступний рік.

Устенко заявляє, що гроші будуть витрачатись на довгострокові проекти, які принесуть акумулятивний та синергічний ефект, а не будуть проїдатися на поточні потреби. Їх витрачатимуть з розрахунком на середню та довгострокову перспективу.

Нагадаємо, Україна отримає від МВФ $2,7 млрд, тобто більше 72 млрд гривень за поточним курсом. Видачу коштів погодила Рада виконавчих директорів фонду, розподіливши 650 млрд між країнами-членами. Сам розподіл відбудеться 23 серпня.