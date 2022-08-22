Чехлы на iPhone: какие бывают и что выбрать

Чехлы на телефон нужны для защиты корпуса смартфона, для минимизации потертостей и царапин. Радует, что в последние годы производители начали делать акцент не только на практичности, но и эстетичности. Например, чехлы на Айфон 13 Про Макс сами по себе выглядят красиво: цвет, велюровый подклад внутри, текстура материалов — все привлекает покупателя.





Вообще владельцам яблок несказанно повезло, потому что на их смартфоны представлен огромный выбор чехлов:

кожаные;

из эко кожи;

пластиковые;

тканевые;

металлические;

из дерева и др.

Есть из чего выбирать: дорогие оригинальные чехлы на Айфон или более дешевые аналоги на любой вкус. Эксперименты с цветом и текстурой, инкрустация, печать, роспись — все эти технологии активно используются для создания стильных чехлов.

Основные требования при выборе чехла на смартфон

Единственное важное требование к чехлу — чтобы он подходил смартфону. Гаджет должен плотно сидеть в защитном корпусе. Плотная посадка защитит заднюю крышку от пыли, влаги и царапин. Хорошее прилегание к граням отлично амортизирует удары в случае падения телефона.

Эстетическая сторона вопроса — личное дело каждого. Чего хотелось бы в этом плане, так это огромного разнообразия. Чтобы было из чего выбирать в магазине: глянцевые, матовые, неоновые чехлы, с разными надписями и принтами.

Чаще всего заходишь на сайт, а там несколько десятков моделей, которые есть везде. А чего-то интересного, цепляющего внимание, ну очень мало. Если тоже цените эксклюзивность, практичность, самовыражение, тогда вам понравится в Phone Jacket. Ребята действительно следят за модными трендами и дизайнами, поэтому регулярно пополняют каталог оригинальными чехлами. При этом продают их не за все деньги мира.

Топ популярных чехлов на iPhone 13 Pro Max

Среди огромного разнообразия чехлов, есть топовые, то есть те, которые выбирают чаще. Они практичнее и удобнее, поэтому и раскупаются быстро.

Бампер — чехол в форме рамки. Чаще всего у него есть пластиковый или алюминиевый каркас и силиконовая основа. Хороший выбор, но для некоторых кажется слишком громоздким. Чехол-книжка — защищает корпус и экран от ударов, царапин, потертостей. Часто книжки покупают для родителей, потому что они очень бояться повредить дорогой телефон. Накладка — самая популярная модель. Это просто задняя защитная крышка. Накладку приятно держать в руке, телефон в таком чехле всегда легко достать из кармана или сумки. Он не увеличивает габаритные размеры Айфона, поэтому не портит его привлекательный дизайн, а только подчеркивает.

Также есть спрос на футляры, флипкейсы, аквабоксы. Кстати, аквабоксы подходят не только для отдыха на пляже или в аквапарке. В дождливую погоду они отлично справляются с защитой от воды телефона.

Купить их можно на сайте Phone Jacket. Цены и выбор приятно впечатлят даже самого требовательного покупателя. Доставка возможна по всей Украине (кроме временно оккупированных территорий). Также тут можно подобрать чехлы и футляры для любой техники от Apple.