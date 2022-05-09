Sky Glass – телевізор майбутнього, але не без недоліків

На папері Sky Glass виглядає цілком логічно. Витончений потоковий 4K-телевізор, створений для надання кращих послуг Sky без приставки або, що особливо важливо, без супутника.





Якщо це звучить знайомо, то це тому, що так воно і є – Sky б’є в барабан про відмову від супутника з 2017 року, коли вона оголосила про свої амбіції щодо майбутнього без кабелів, але знадобилися роки, щоби остаточно доопрацювати цю концепцію в потокове телебачення.З цього телевізора навіть грати в казино буде просто!

Але, на жаль, Sky Glass відчайдушно потребує подальшого доопрацювання. Після щоденного використання з жовтня та кількох оновлень Sky Glass залишається блискучою ідеєю, яку псує погане виконання. Серед недоліків:

Важке управління;

висока ціна;

громіздка задня частина.

Перші враження: Виглядає стильно, але користуватися ним просто кошмарно

Почнемо з позитивного – незаперечною ключовою перевагою Sky Glass є відсутність кабелів. Телевізору не потрібно встановлювати супутникову антену або підключатися до існуючої інфраструктури Sky, все, що йому потрібно, – це кабель живлення та широкосмугове з’єднання, що дозволяє покінчити з переговорами про доступ до сусідських садів та суперечками з орендодавцями або муніципалітетами.

Принцип роботи досить простий: вибирайте між 43-, 55- та 65-дюймовим телевізором у чорному, синьому, зеленому, рожевому або білому алюмінієвому корпусі. Є можливість погасити вартість телевізора протягом 48-місячного або 24-місячного контракту в телефонному стилі або купити його авансом на додаток до вартості Sky, яка починається від 26 фунтів стерлінгів на місяць з можливістю додавання різноманітних спортивних, кіно, дитячих пакетів або пакетів Netflix. На щастя, ця послуга працює з будь-яким широкосмуговим інтернетом, а не лише із власним Sky.

У той час як за останні 15 років телевізори значно зменшилися у розмірах, Sky створила телевізор, який не тільки неймовірно товстий (трохи менше двох дюймів), але й надзвичайно важкий. 55-дюймова модель важить 28 кг і знаходиться всього за міліметри від своєї підставки, що робить її практично неможливою для підняття без сторонньої допомоги.

Незважаючи на це, рішення Sky розташувати шість пристойних динаміків (з віртуальним об’ємним звучанням Dolby Atmos) вздовж верхнього та нижнього краю виглядає стильно, а при сміливості його можна встановити на міцній стіні.

Компанія Sky також створила невеликі потокові пристрої Puck для того, щоб принести можливості Sky Glass на існуючі телевізори, але вони не тестувалися їх у рамках цього огляду. А за посиланням ви зможете знайти більш детальні огляди новинок технологій і не тільки!

Як це у використанні?

В основі Sky Glass лежить панель QLED (quantum dot LED), що означає, що підсвічування здійснюється світлодіодним підсвічуванням, на відміну від OLED-телевізорів, які працюють на незалежному підсвічуванні пікселів. У порівнянні, якість зображення відносно не важлива, враховуючи його ціну. Протягом перших кількох тижнів тестування я помітив невелике мерехтіння екрана, яке згодом було усунуто оновленням від Sky, але саме тьмяне зображення може бути швидше сірим, ніж чорним.

Однією з головних переваг оновленого інтерфейсу є те, що тепер набагато простіше отримати доступ до Netflix, iPlayer, Prime Video, Disney+ тощо. через головний екран. Також стало набагато зручніше, що тепер можна підключити Apple TV, PS5 і т. д. Але в іншому, навігація в ньому розчаровує, адже тут відмовилися від функцій, які відмінно працювали на користь того, щоб зробити весь досвід менш зручним для користувача.

Більше жодних записів

Однією з найзначніших змін стало рішення відмовитися від можливості записувати та завантажувати програми та фільми на жорсткий диск Skybox. Натомість Sky Glass транслює контент безпосередньо з хмари, залишаючи вас в залежності від пристойного широкосмугового з’єднання, щоб дивитися те, що ви хочете в будь-який момент часу.

Ця залежність особливо небезпечна, якщо врахувати, що телевізор стає практично марним, якщо пропадає інтернет. У нього є антенне гніздо для підключення антени DTT для прийому каналів Freeview в цьому випадку, але неякісне з’єднання означає, що ви будете обмежені в можливостях перегляду.

Це також може означати, що перегляд таких подій, як прямі трансляції прес-конференцій або футбольних матчів, буде приблизно на 25 секунд повільніше, ніж при підключенні Sky Q. Sky пояснює це різницею між швидкістю супутника та потокових служб, стверджуючи, що в інших потокових службах затримки можуть досягати двох хвилин і більше.