ТОП-3 смартфона 2024 року

Топові моделі смартфонів оновлюють щороку. Наприкінці 2023 на ринку з’явились кілька довгоочікуваних новинок, що представлені компаніями Apple, Xiaomi та Samsung. Оскільки вироби саме цих брендів користуються в Україні найбільшим попитом, то можна припустити, що саме флагмани їх лінійок будуть найбільш популярними серед покупців.

Смартфони давно перестали бути просто засобом зв’язку. Їх використовують для роботи, гри в рулетка онлайн та звісно для створення яскравого та цікавого контенту. Тож флагманські моделі як найкраще підходять для виконання цих завдань.

Galaxy Flip5

На нього давно чекали, про нього довго говорили, і от він доступний в Україні. Стильний та компактний смартфон в корпусі Flip (розкладачка) поєднує в собі безліч інновацій:

компактний розмір шляхом можливості складати смартфон;

величезний дисплей в розгорнутому вигляді;

якісний звук;

кілька камер високої якості, що дозволяють робити знімки в складеному та розкладеному вигляді.

Також до смартфона можна підібрати гаджети:

розумний годинник;

навушники.

які поєднуються в єдину досконалу екосистему.

Apple iPhone 15

Неможливо говорити про найкращі смартфони, і не сказати про iPhone, який вже став буквально символом сучасного зв’язку. Розробники врахували зворотний зв’язок за попередніми моделями, які не отримали очікуваного комерційного успіху, та створили максимально потужний Apple iPhone 15:

якісний дисплей отримав діагональ 6.1 дюймів;

рамки навколо екрану стали ультратонкі та майже непомітні;

корпус трохи округлили, що надало гаджету більш сучасного вигляду;

корпус посилений титановою рамкою, яка розташована по периметру та має запобігати механічним пошкодженням гаджета.

Також була суттєво збільшена ємність акумуляторів та пам’яті. Тож iPhone 15 Pro вийшов справді потужним та продуктивним.

Xiaomi 14

Компанія Xiaomi пропонує великий та продуктивний Xiaomi 14 із дисплеєм 6.36 дюймів. Він не просто великий, але ще й дуже яскравий і чіткий. Смартфон здатен заряджатися за 90 хвилин завдяки функції турбозарядки, яка має потужність 90 Вт. Екран смартфона захищений від ударів та пошкоджень завдяки склу Corning Gorilla Glass Victus. Задня панель в Xiaomi 14 також виконана зі скла, що надає гаджету елегантності та вишуканості. Ергономічний смартфон важить усього 193 г, тож ним дуже зручно користуватись. Не можна проігнорувати та 4 задні камери, завдяки яким можна створювати потужний фото та відео контент.