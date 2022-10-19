Выбираем графический планшет: на что следует обращать внимание?

С развитием современных технологий, творческие люди, которые предпочитают создавать иллюстрации, дизайны и другие графические продукты, все больше используют специальные гаджеты. Одним из наиболее распространенных среди художников, дизайнеров, является графический планшет.

Что представляет это устройство?

Графический планшет по внешнему виду напоминает обычный планшет. Его главное отличие заключается в том, что он используется для ввода графической информации. Хотя, также он может быть использован в сочетании с компьютерной мышью, клавиатурой. Благодаря своему функционалу такой девайс значительно облегчает и упрощает создание разнообразных изображений, дизайнов и других графических цифровых продуктов.

При выборе этого устройства стоит обращать внимание на следующие параметры:

Рабочую область и ее размеры. Данный параметр измеряется в дюймах по диагонали устройства. Стоит помнить, что самый большой размер не всегда будет наиболее удобным. Оптимальным размером является 10-12 дюймов. Большинство производителей предлагают модели, размер которых привязан к формату листа А4, А3, А5.

Соотношение монитора и соотношения сторон планшета. Наиболее востребованным является показатель 4 к 3 или 16 к 9.

Разрешение экрана – не менее важный показатель. Чем выше его значение, тем более четким будут штрихи, линии. В простых графических планшетах разрешение обычно составляет 2540 пикселей на дюйм. В более профессиональных устройствах данный показатель может иметь значение 5080 пикселей.

Показатель чувствительности нажатия пера. Он может иметь значение 256, 512 или 1025 уровней. Чем выше мастерство художника, тем более чувствительным стоит выбирать устройство. Для новичков оптимальным девайсом будет планшет с чувствительностью 256 или 512 уровней.

Возможности подключения к компьютеру. Девайсы можно подключить к ПК через USB порт или Bluetooth.

Скорость отклика. В профессиональных устройствах значение обычно составляет 200 точек за секунду. Для новичков предпочтительны модели с параметром 100-150 точек в секунду.

Тип пера, которое используется с планшетом. Стоит учитывать, что для каждого человека критерии удобства индивидуальны. Необходимо попробовать несколько стилусов, чтобы понять, насколько удобен тот или иной аксессуар для ввода. Они могут быть как проводными, так и беспроводными.

Таким образом, ознакомившись с базовыми параметрами, можно значительно упростить процесс выбора графического планшета.