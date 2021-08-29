В Украине средняя зарплата “подскочила” на 2500 гривен: где платят больше

В июле текущего года средняя зарплата работников украинских организаций и учреждений увеличилась на 0,2%, то есть всего на 32 грн. Однако за год рост средней зарплаты составил аж 21,5%, что в пересчете на национальную валюту соответствует 2,5 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.





Самый большой доход у штатных сотрудников столичных организаций. Там средняя зарплата сейчас находится на уровне 21 тыс. грн в месяц. Помимо Киева, в пятерку регионов с наибольшей зарплатой вошли:

Донецкая область – средняя зарплата 15,3 тыс. грн;

Киевская область – 14,5 тыс. грн;

Запорожская область – 14,1 тыс. грн;

Николаевская область – 14,1 тыс. грн.

Регионом с самой низкой зарплатой по состоянию на июль 2021 стала Черновицкая область. Средний доход штатного сотрудника учреждения там находится на уровне 11,3 тыс. грн.

Если же разбирать вопрос зарплаты учитывая сферу деятельности, то на первый план выходят организации в области телекоммуникаций и информации. Устроившись на работу в такую компанию, можно смело рассчитывать на 25 тыс. грн.

Второй по уровню доходов работников стала финансовая и страховая отрасли. Здесь можно зарабатывать ежемесячно около 24,5 тыс. грн.

Еще одним привлекательным для украинцев видом деятельности является работа в сфере обороны и государственного управления. Сюда же можно включить и сферу обязательного соцстрахования. Заработки сотрудников таких организаций в среднем составляют 20,8 тыс. грн.

Приведенные выше данные служат подтверждением тому, что украинцам совсем не обязательно выезжать за границу в поисках лучшей жизни. Ведь хорошую работу с достойной зарплатой можно найти и на родине. Хотя если вспомнить, сколько мы платим ежемесячно за коммуналку, даже средняя зарплата жителя столицы уже не будет казаться такой заманчивой. Ведь услуги ЖКХ обходятся гражданам обычно в 21% от их дохода.