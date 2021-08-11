20-25 грн за куб: ціна на газ в Україні може злетіти догори

Ніякого межі на українському ринку газу не існує, про це заявив директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.





Експерт пояснив, що в законі про ринок газу йдеться про те, що ціноутворення формується на основі балансу попиту і пропозиції, і це прогнозувати ніхто не навчився.

“Тому може бути і 20-25 грн / куб. М. В Україні не існує будь-яких обмежень для ціни газу для побутових і промислових споживачів”, – пояснює Марунич.

Як приклад він навів США, де взимку було серйозне похолодання, і ціни злетіли до космічних масштабів.

“На біржі не буває логічно обґрунтованих цін, там інша логіка. Утворилася паніка – ціна зростає, баланс попиту і пропозиції часто передбачити неможливо. Якби хтось навчився цього, то став би мільярдером, лауреатом усіх можливих премій світу, в тому числі, і Нобелівської “, – висловився експерт.

Разом з тим, експерт висловив надію, що ціни не будуть такими високими, як зараз, хоча і особливих ознак зниження не спостерігається.

“Я все-таки сподіваюся, що ціни не будуть такими ж високими, як зараз, а й падати до якихось низьких значень не будуть. Думаю, що ціна стане коливатися в межах $ 200-300 / тис. Куб. М, що дуже багато для українського споживача “, – вважає спікер.

Марунич не виключив, що ситуація з цінами може дещо стабілізуватися до осені, причому, це може бути пов’язано з запуском Північного потоку-2, який анонсують у вересні-жовтні. Це забезпечить додаткові обсяги газу на європейський ринок, і зробить свій вплив на ціну.

“Це досить оптимістичний прогноз, якщо залишиться колишня кон’юнктура, як зараз, це буде дуже жорсткий удар по споживачах. І не тільки українським, а й європейським, так як зараз в Європі дуже високі ціни”, – резюмував директор Інституту енергетичних досліджень.