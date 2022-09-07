Вибираємо опалювальний пристрій на твердому паливі

Печі для опалення від компанії Техпром – Україна

В епоху енергоресурсів, що суттєво подорожчали, та їх нестабільної доступності – газу та електрики, власники будинків, котеджів, виробничих складів та приміщень звертають увагу на твердопаливні опалювальні прилади. Використання опалювальних приладів, що працюють на газі або від електромережі, стає невигідним, а в багатьох населених пунктах, віддалених від магістралей ГТС, ще й неможливе.





Вибір твердопаливного обладнання – складне питання. Тут відіграють роль тип і площа опалювального приміщення, кількість перегородок у приміщенні, доступність та вартість твердого палива, тип димовідводу у приміщенні, ціна.

При оцінці пристроїв, що працюють на твердому паливі, одне з найпоширеніших питань – що краще булер’ян або твердопаливний котел? Це питання, що часто ставиться, досить некоректне. Печі булер’ян також є одним з різновидів твердопаливних котлів. З точки зору розміру площі приміщення, що обігрівається, можливості реорганізації димоходу, а також за ступенем доступності палива і слід вирішувати, що краще булер’ян або твердопаливний котел.

Повний асортимент товару можна переглянути на сайті Техпром за посиланням tehpromproect.com.ua.

Печі булер’ян – «буржуйка» нового покоління

Цілісно металева конструкція з вхідними та вихідними трубами для повітря – це канадська піч булер’ян. В основу модернізованої печі-«буржуйки» з двома камерами згоряння покладено організацію газогенерації на основі піролізу твердого палива без повітря та вторинного опалу димових газів з доступом повітря через інжектори. Потім на основі природної циркуляції повітря протягом 20 хв. обігрівається приміщення. Однієї закладки твердого палива вистачає на 8 годин обігріву. Основне призначення печей булер’ян – повноцінне і швидке обігрів невеликих приміщень площею до 100-150 кв.м, через те, що піч не акумулює тепло і має коефіцієнт корисної дії до 80%. Головне достоїнство: піч не розжарюється до червона і спалює кисень, лише нагріває повітря. Конструктивна особливість печі булер’ян дозволяє закладати як тверде паливо дрова, картон, відходи паперу, брикети, палети, торф. Кам’яне чи буре вугілля, а також антрацит – використовувати неможливо.

Твердопаливні котли – для великих особняків

З точки зору тепловіддачі та витратності твердопаливні котли мають явну перевагу та швидше окупають свою вартість у будинках великої площі. Основна відмінність від печей – обігрів додому будь-якої площі, а також можливість закладання як паливо кам’яного та бурого вугілля та більш енергоємного антрациту. І пекти булер’ян, і твердопаливні котли можна встановлювати у вже побудованому будинку або проектувати димохідну систему під час будівництва. Залежно від матеріалу димоходу може знадобитися зовнішнє утеплення для кращої тяги та зниження появи конденсату.

Ми вказали основні важливі аспекти, на які варто звернути увагу при виборі булер’яну:

Перш за все зверніть увагу на вагу булер’яну, який залежить від товщини металу, що використовується, товщина повинна бути 4 мм, не менше і не більше, це рекомендовані параметри, які говорять про якість печі. Друга, не менш важливий аспект – це шви труб. Уважно подивіться, щоб шви всіх труб були якісними та виходили назовні. Інакше у процесі роботи булерьяна труби можуть прогоріти. Уважно огляньте шнур-ущільнювач та уточніть країну виробника. Важливо, щоб шнур був відмінної якості, імпортний. Тоді двері булерьяна буде закриватися щільно і виконувати свої функції довгий час і вам не доведеться думати про його заміну, що дорого вам обійдеться. Якість скла. Скло не трісне в процесі горіння і не задимлятиметься. Варильна поверхня – це великий плюс. Ви отримуєте більше можливостей, при цьому не переплачуєте. Основною перевагою є можливість приготувати їжу, підігріти воду, висушити дрова тощо. Також піч із варильною поверхнею обігріє приміщення на 25% більше в обсязі, на відміну від класичної. Перфорація надає естетичного вигляду і найголовніше береже вас від опіків, які можна отримати випадково, зачепивши гарячий булер’ян.

Уточнюйте якість фарби, щоб при горінні не видавався неприємний хімічний запах.

Звертайте увагу на загальний вигляд булер’яну, він повинен радувати око, адже це стане частиною вашого інтер’єру.

Як встановити булер’ян на дачі

Печі булер’ян, винахід канадських конструкторів користується заслуженою популярністю серед власників приміщень невеликою площею до 150 кв.м. Цю піч вже давно уподобали дачники, чиї будинки розташовані в дачних кооперативах, які не підведені до магістральної ГТС. Взагалі, булер’ян – це опалювальний пристрій, що дозволяє заощадити кошти та паливо, адже дорога електрика та солярка, як і у твердопаливному котлі, не використовуються.

Булер’ян – корисна теплофізика на дачі

Перевагою печі булер’ян є швидкість нагрівання, що забезпечується у приміщенні. Це зручно і комфортно для заміських дачних приміщень, в яких немає постійного знаходження людей, але по приїзді туди в холодну пору року хочеться якнайшвидше зігрітися в теплій кімнаті. Самі печі не розжарюються і спалюють кисень. Будь-яке тверде паливо, крім вугілля, закладається у топку. У нижній камері згоряння піроліз без доступу кисню утворює димові гази, які з додатковим забором повітря зазнають вторинного допалювання у верхній камері. Нагріте повітря через відведення повітря, приварені до суцільнометалевого корпусу, виходить назовні та за допомогою конвекції поширюється по всьому приміщенню. Хвилин через 20 і в наступні 8 годин у вас тепло та затишок у дачному будинку.

Як встановити піч булер’ян на дачі

Як ефективно поширюватиметься тепло в приміщенні, залежить від того, як встановити піч булер’ян на дачі. Якщо приміщення має ізольовані приміщення на першому поверсі, їх опалення може бути важко: тепле повітря йтиме вгору. Для вирішення цієї проблеми є рішення – організувати систему відводів повітря – організувати рух теплого повітря не вгору, а поширення навколо (природна витяжна вентиляція через стіни з вікнами та міждверні щілини, наприклад).

На ефективність опалення впливають матеріал та спосіб установки димоходів. Перед тим, як встановити піч булер’ян на дачі, потрібно вибрати матеріал для димової труби:

кераміка (оптимальне рішення);

нержавіюча сталь (вимагає утеплення);

цегляний (найтрадиційніший).

Потрібно визначитися, як буде організована димовідвідна система:

усередині будинку, через стіни та покрівлю;

зовні (з обов’язковим утепленням димової труби для покращення тяги та зниження появи конденсату);

агрегатування до існуючого димаря (якщо, наприклад, піч булер’ян встановлюється у старому будинку).

Безпека встановлення печі забезпечується такими нормами:

підлога, стеля та стіни повинні бути з негорючих матеріалів;

бажано встановлювати піч на відстані 1 м від стін;

перед топкою необхідно забезпечити вільний простір близько 1,25 м;

піч встановлюється на мінімальній відстані від димаря.

Компанія Техпром працює під час війни в Україні, щоб Ви змогли підготуватися до опалювального сезону.