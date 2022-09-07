Plektan: унікальна технологія для ріелторських агентств

Робота ріелтора складається з безлічі однотипних завдань: прості дії не вимагають особливих навичок, але забирають чимало часу. Позбутися рутини допоможе використання універсального помічника: багатофункціональної платформи, що відкриває доступ до найширшого спектру корисних опцій. Для цієї мети і була створена CRM Plektan – сервіс, розроблений спеціально для ріелторських агентств, що створювався з урахуванням актуальних потреб агентів із продажу та оренди нерухомості.





Чим корисна система Plektan?

У гонитві за цікавими об’єктами доводиться жертвувати якістю обслуговування: у ріелтора не залишається ні сил, ні часу, щоб приділити увагу клієнту повноцінно. Це викликає певну недовіру: підсумковому одержувачу послуги не видно виворот цієї роботи, тому у покупця або орендаря нерухомості створюється помилкове враження: агент прикладає недостатньо зусиль, а значить і незаслужено отримує фінансову винагороду. Сервіс Plektan дозволив кардинально змінити ситуацію. І це стало можливим завдяки впровадженню наступних Функцій:

Розміщення оголошень. Замість одного майданчика – десятки порталів, що дозволить використовувати всі канали залучення нових клієнтів.

Автоматичний вибір варіантів. Як тільки новий об’єкт з’явиться в базі, система проаналізує його параметри та направить пропозицію тим користувачам, котрим вона актуальна.

Історія. Дані про угоди зберігаються: якщо через час клієнт звернувся повторно, то ріелтор зможе запропонувати йому відповідні об’єкти, ґрунтуючись на результатах попередньої взаємодії.

Хмарний сервіс доступний з будь-яких пристроїв: смартфон, планшет, ноутбук чи інші аксесуари. Це підвищує мобільність та продуктивність співробітників ріелторської агенції. А спеціальні засоби моніторингу та контролю дають можливість оцінити внесок та обсяг докладених зусиль кожного члена команди.

Перехід до CRM Plektan: з чого почати?

Спочатку варто скористатися пропозицією від розробників та протестувати сервіс протягом доступного безкоштовного періоду. Це найкращий спосіб оцінити всі плюси та мінуси, а головне, вибрати той пакет, який справді відповідає потребам агентства.

Користувачі можуть пройти навчання: відеоматеріали доступні у будь-який час доби, тому розібратися у використанні доступних інструментів не важко. А результат оптимізації робочого процесу вдасться оцінити за короткий термін після переходу на використання цієї CRM системи для ріелторів.