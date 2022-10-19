Чехлы и другие оригинальные решения украшений вашего смартфона в магазине чехлов Wookie.UA

Ежедневное использование или временное невнимание могут повредить хрупкие компоненты смартфонов. Чтобы уберечь свой телефон от неприглядных следов эксплуатации, царапин или трещин, все что вам нужно сделать, это найти правильный чехол. Универсальные аксессуары https://wookie.com.ua/1267-universalnye-aksessuary в большом ассортименте представлены в интернет-магазине Wookie.UA.

Типы чехлов для телефонов

По совокупности характеристик чехлы для смартфонов можно разделить на следующие виды:

накладки (панели);

бамперы;

книжки;

флипы;

чехлы-портмоне;

карманы или чехлы-футляры;

кобуры;

спортивные.

Каждый тип чехлов отличается дизайном и функциональностью.

Накладка — самый популярный вид. Чехол-панель крепится к задней части телефона. Хорошо выполняют защитную функцию. Но поскольку передняя часть девайса остается открытой, защитное стекло может разбиться при крайне неудачном падении и ударе устройства о твердую поверхность.

Бампер (рамка для телефона) — чаще всего силиконовое изделие, которое надевается только на края гаджета, передняя и задняя часть устройства остаются открытыми. Обеспечивается недостаточно хорошая защита от падений и царапин.

Книжка — один из самых элегантных чехлов для смартфонов. В зависимости от материала, из которого он изготовлен, может смягчить падение гаджета и обеспечить защиту даже от серьезных повреждений.

Флипы очень похожи внешне на книжки, однако главным отличием является то, что они всегда открываются не набок, а сверху вниз.

Чехол-портмоне обеспечивает защиту всего девайса. Оснащен функциональными карманами для платежных карт, билетов и других мелочей.

Универсальные чехлы-футляры защищают телефон даже в самых сложных условиях. Они позволяют хранить большинство смартфонов, и чаще всего застегиваются на липучку.

Кобура позволяет эффективно защищать телефон от многих неприятных случайностей. Такие изделия обычно изготавливают из кожи. Их крепят к поясу, чтобы мобильный телефон всегда был под рукой.

Спортивные модели позволяют носить телефон на плече благодаря специальной нарукавной повязке.

Также стоит упомянуть об изделиях с держателем, расположенным на задней части чехла. Он облегчает удержание гаджета в руке и исключает риск падения.

Классификация чехлов по материалам

Для изготовления популярных на рынке чехлов используется:

Силикон. Это недорогая и функциональная защита. Достаточно хорошо поглощает удары. Резина. Имеет характеристики, приближенные к силикону. Обладает хорошими противоударными свойствами. Пластик. Недорогой и достаточно удобный материал. Но при падении смартфона изделие может треснуть. Часто бывает украшен оригинальными узорами. Кожа. Если вы в первую очередь заботитесь о том, чтобы ваш смартфон выглядел элегантно, кожаный чехол — предложение, созданное именно для вас. Кожзам. Если кожаный вариант является для вас слишком дорогим, обратите внимание на изделия из кожзама. Ткань. Мягкий и приятный на ощупь материал, защищающий телефон от царапин. Однако тканевые изделия не обеспечивают хорошей амортизации. Смартфон может быть поврежден при падении с высоты.

Кроме вышеперечисленных материалов, чехлы могут быть металлическими, деревянными или комбинированными.

Какие виды чехлов наиболее популярны: обзор модных тенденций

Самыми популярными видами чехлов для телефонов являются накладки, модели с клапаном и бамперы. Что касается материала, наиболее часто выбираемыми решениями остаются силиконовые изделия.

Актуальное предложение нашего магазина настолько богато, что вы без труда найдете чехол, выражающий вашу индивидуальность. Вы можете купить модель с креативным дизайном: блестками, персонажами из любимого фильма и другими украшениями. Но если от вас ожидают серьезного стиля, в таком случае не стоит гнаться за модными тенденциями — выберите нейтральный аксессуар. А после работы вы сможете заменить его за считанные секунды.

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