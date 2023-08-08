Які є стилі дизайну сайтів?

Сьогодні критично важливо вибрати правильний стиль дизайну для сайту. Бо це забезпечує позитивний користувацький досвід, підвищує конверсію та створює візуальну відмінність бренду від конкурентів. Розказуємо детальніше про найпопулярніші стилі дизайну сайтів і сучасні тренди.

На чому базується дизайн сайту

Дизайн веб-сайту базується на законах ергономіки, колористики та композиції. Це допомагає забезпечити привабливий, зручний і ефективний веб-досвід для користувачів.

Ось основні аспекти, на яких базується дизайн сайту:

Чудовий візуал. Сайт естетично має бути привабливим. Для цього необхідно підібрати фотографії, ілюстрації, логотип, фігури та інші графічні елементи. Колірна схема та типографіка. Дуже важливо використовувати придатні шрифти та кольори для різних елементів сайту. Проста і зрозуміла навігація. Користувачу повинно бути зручно знайти те, що він шукає на сайті. Цікавий контент. Його головні характеристики – легкість для читання, інформативність та унікальність. Швидкість завантаження. Це дуже важливий елемент веб-дизайну. Сторінки не повинні довго завантажуватися, бо такий ресурс не врятує ніякі візуально привабливі зображення та анімації. Адаптивний дизайн. Всі елементи веб-сторінки повинні коректно відображатися на різних пристроях і роздільних здатностях екрана.

Є ще інші аспекти – відповідність стратегічним цілям замовника, врахування конкурентного середовища, вимоги SEO тощо. Хочете знати більше про те, як зробити дизайн сайту? Тоді не гайте часу і записуйтесь на навчання до Комп’ютерної школи Hillel. Тут є курси дизайну на будь-який смак.

Сучасні тренди дизайну сайтів

А тепер розглянемо основні тренди у веб-дизайні у 2023 році.

Мінімалізм

Використання чистих ліній, мінімальної кількості контенту, колірного спектра та інших дизайнерських елементів допомагає створити простий і сучасний дизайн сайту. Такий ресурс покаже відвідувачу саме те, що він шукає.

Корпоративний стиль

Цей напрямок веб-дизайну характерний чіткою структурою сайту, яка відповідає духу та ідеї бренду. Тут не зустрінеш не читабельні шрифти та надто яскраві кольори, недоречні об’ємні зображення та багато анімації. Такі ресурси мають ергономічну та надійну систему управління.

HI Tech

Цей тренд націлений на функціональність з максимально високим рівнем юзабіліті. Тому на сайтах у стилі HI Tech не використовують декоративних елементів. Найчастіше такі ресурси замовляють інноваційні технологічні бренди.

Класичний стиль

Класика завжди актуальна. Цей стиль – втілення надійності, стабільності та серйозності бренда. Такий сайт має чітку колончасту структуру, стандартні шрифти та стриману колірну схему. Меню розміщують зліва або у верхній частині.

Responsive

До появи такого стилю призвела велика кількість пристроїв, з яких можна заходити на сайти. Тому наразі Responsive – це загальний тренд, який дозволяє ресурсу виглядати однаково органічно на екрані будь-якого розміру і типу. Веб-дизайнери дотримуються принципу Mobile First, коли сайти спершу починають розробляти для користувачів мобільних пристроїв. А вже потім – версії для інших гаджетів.

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За матеріалами: https://ithillel.ua