BYD представила новий хетчбек за $9800: електромобіль отримав зарядку за 5 хвилин і задній привід

Китайська компанія BYD розпочала продажі другого покоління електромобіля Seagull. Новинка стала просторішою, потужнішою та отримала акумулятор із надшвидким заряджанням.

Оновлений BYD Seagull суттєво відрізняється від попередника. Довжина кузова збільшилася до 4205 мм, а колісна база зросла на 150 мм — до 2650 мм. Завдяки збільшеним габаритам автомобіль тепер розрахований на п’ятьох пасажирів замість чотирьох.

Однією з найважливіших змін став перехід із переднього приводу на задній. Потужність електродвигуна зросла з 75 до 114 або 127 к. с. залежно від комплектації. Також автомобіль отримав незалежну багатоважільну задню підвіску замість торсіонної балки.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Новий Seagull оснащується літій-залізо-фосфатними акумуляторами Blade Battery другого покоління ємністю 30,1 та 39,2 кВт·год. Заявлений запас ходу становить відповідно 320 і 420 км за китайським циклом CLTC.

Головна технологічна особливість — система Flash Charging. У дорожчих комплектаціях вона дозволяє зарядити батарею з 10 до 70% лише за п’ять хвилин, а з 10 до 97% — за дев’ять хвилин. За температури −30 °C заряджання з 20 до 97% має тривати приблизно 12 хвилин. Для досягнення таких показників потрібна сумісна швидкісна станція BYD.

Салон також суттєво модернізували. Електромобіль отримав 15,6-дюймовий центральний дисплей із мультимедійною системою DiLink 150. Передбачені підігрів, вентиляція та масаж передніх сидінь, бездротове заряджання смартфона потужністю 50 Вт і фізичні кнопки керування окремими функціями.

Для старших комплектацій доступна система допомоги водієві DiPilot 300 із лідаром. Вона підтримує автоматизоване керування під час руху містом і трасою, а також інтелектуальне паркування.

У Китаї BYD Seagull другого покоління пропонують у п’яти комплектаціях за ціною від 65 900 до 99 900 юанів, що еквівалентно приблизно 9800–14 900 доларам. Водночас надшвидке заряджання доступне не в найдешевшій версії, а в модифікаціях вартістю від 75 900 юанів.

На міжнародних ринках автомобіль може з’явитися під назвами BYD Dolphin Surf або Dolphin Mini. Терміни початку закордонних продажів поки не оголошені.