BYD представила новый хэтчбек за 9800 долларов: электромобиль может заряжаться за 5 минут и имеет задний привод

Китайская компания BYD начала продажи второго поколения электромобиля Seagull. Новинка стала более просторной, мощной и получила аккумулятор с сверхбыстрой зарядкой.

Обновленный BYD Seagull существенно отличается от предшественника. Длина кузова увеличилась до 4205 мм, а колесная база выросла на 150 мм — до 2650 мм. Благодаря увеличенным габаритам автомобиль теперь рассчитан на пятерых пассажиров вместо четырёх.

Одним из важнейших изменений стал переход с переднего привода на задний. Мощность электродвигателя увеличилась с 75 до 114 или 127 к. с. в зависимости от комплектации. Также автомобиль получил независимую многорычажную заднюю подвеску вместо торсионной балки.

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Новый Seagull оснащается литий-железо-фосфатными аккумуляторами Blade Battery второго поколения емкостью 30,1 и 39,2 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет соответственно 320 и 420 км по китайскому циклу CLTC.

Главная технологическая особенность — система Flash Charging. В более дорогих комплектациях она позволяет зарядить аккумулятор с 10 до 70 % всего за пять минут, а с 10 до 97 % — за девять минут. При температуре −30 °C зарядка с 20 до 97% должна длиться примерно 12 минут. Для достижения таких показателей требуется совместимая скоростная зарядная станция BYD.

Салон также был существенно модернизирован. Электромобиль получил 15,6-дюймовый центральный дисплей с мультимедийной системой DiLink 150. Предусмотрены подогрев, вентиляция и массаж передних сидений, беспроводная зарядка смартфона мощностью 50 Вт и физические кнопки управления отдельными функциями.

Для старших комплектаций доступна система помощи водителю DiPilot 300 с лидаром. Она поддерживает автоматическое управление при движении по городу и по трассе, а также интеллектуальную парковку.

В Китае BYD Seagull второго поколения предлагается в пяти комплектациях по цене от 65 900 до 99 900 юаней, что эквивалентно примерно 9800–14 900 долларам. При этом функция сверхбыстрой зарядки доступна не в самой дешёвой версии, а в модификациях стоимостью от 75 900 юаней.

На международных рынках автомобиль может появиться под названиями BYD Dolphin Surf или Dolphin Mini. Сроки начала продаж за рубежом пока не объявлены.