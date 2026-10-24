Почему в новых моделях BMW, Mercedes и Volkswagen исчезают противотуманные фары: у автопроизводителей есть несколько причин

Новые автомобили всё чаще выпускаются без передних противотуманных фар. Производители отказываются от них даже в дорогих моделях, и дело не только в экономии.

Еще совсем недавно противотуманные фары были привычным элементом автомобилей. Их устанавливали в нижней части переднего бампера, а наличие таких фар нередко свидетельствовало о более дорогой комплектации. Сегодня ситуация изменилась: отдельные противотуманные фары постепенно исчезают даже из премиальных моделей.

Основная причина связана с развитием автомобильной оптики, хотя стремление производителей сократить расходы также играет свою роль.

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Какие автомобили уже остались без противотуманных фар

Эта тенденция затрагивает автомобили разных классов и ценовых категорий. В частности, отдельных передних противотуманных фар нет в последних моделях BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class, Citroën C5 Aircross и Volkswagen T-Roc.

Аналогичное решение было реализовано в электромобилях Renault Twingo E-Tech и Audi A2 e-tron. Во многих случаях приобрести такие фары невозможно даже за дополнительную плату.

В то же время они не исчезли с рынка полностью. Например, Toyota RAV4 и Dacia Striker по-прежнему оснащаются передними противотуманными фарами, хотя и в современном светодиодном исполнении.

Точной статистики о доле автомобилей, не оснащённых таким оборудованием, нет. Однако журналисты польского издания Auto Świat отмечают, что отсутствие отдельных противотуманных фар становится всё более распространённым явлением даже среди хорошо оснащённых тестовых автомобилей.

Почему производители отказываются от передних противотуманных фар

Самая очевидная причина — экономия. Дополнительные фары требуют отдельных корпусов, креплений, электропроводки, разъемов и специальных элементов бампера.

Отказ от них позволяет упростить конструкцию автомобиля, уменьшить количество деталей и сократить время сборки. При больших объемах производства даже небольшая экономия на каждом автомобиле может превратиться в миллионы евро.

Однако более важной причиной стало развитие светодиодных систем освещения.

Современные матричные фары Matrix LED способны автоматически изменять форму светового пучка, подсвечивать повороты и регулировать освещение отдельных участков дороги.

Некоторые автомобили концерна Volkswagen также оснащены специальными режимами освещения для плохих погодных условий. Благодаря этому основные фары могут выполнять часть функций, которые ранее возлагались на отдельные противотуманные фары.

Кроме того, отсутствие дополнительной оптики даёт дизайнерам больше свободы при оформлении передней части автомобиля.

Могут ли современные светодиодные фары полностью заменить противотуманные?

Несмотря на технологический прогресс, не всегда удается полностью заменить отдельные противотуманные фары.

Традиционные противотуманные фары устанавливались низко над дорожным покрытием. Они создавали широкий и относительно плоский световой пучок, который помогал освещать дорогу и её обочины, ограничивая нежелательное рассеивание света в тумане.

Обычные светодиодные фары без адаптивных функций не всегда обеспечивают такую же эффективность. Даже дорогие матричные системы могут иметь определенные ограничения из-за более высокого расположения основных блоков освещения.

В то же время отсутствие передних противотуманных фар не является нарушением законодательства. Правила ООН № 48, регулирующие установку световых приборов на транспортных средствах, не требуют обязательного наличия такого оборудования на легковых автомобилях.

Иначе обстоит дело с задним противотуманным фонарем. Его установка по-прежнему обязательна, поскольку он помогает другим водителям заметить автомобиль в условиях ограниченной видимости.

Поэтому перед осенними и зимними поездками владельцам современных автомобилей стоит проверить возможности своей оптики. Если отдельных противотуманных фар нет, полезно выяснить, предусмотрел ли производитель специальный режим освещения для дождя, снега и тумана.