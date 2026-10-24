Чому з нових BMW, Mercedes і Volkswagen зникають протитуманні фари: автовиробники мають кілька причин

Нові автомобілі дедалі частіше залишаються без передніх протитуманних фар. Виробники відмовляються від них навіть у дорогих моделях, і справа не лише в економії.

Ще донедавна протитуманні фари були звичним елементом автомобілів. Їх встановлювали в нижній частині переднього бампера, а наявність таких ліхтарів нерідко свідчила про дорожчу комплектацію. Сьогодні ситуація змінилася: окремі протитуманні фари поступово зникають навіть із преміальних моделей.

Головна причина пов’язана з розвитком автомобільної оптики, хоча бажання виробників скоротити витрати також відіграє свою роль.

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Які автомобілі вже залишилися без протитуманних фар

Тенденція охоплює машини різних класів і цінових категорій. Зокрема, окремих передніх протитуманних фар немає в актуальних BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class, Citroen C5 Aircross та Volkswagen T-Roc.

Аналогічне рішення застосували в електричних Renault Twingo E-Tech та Audi A2 e-tron. У багатьох випадках придбати такі фари неможливо навіть за додаткову плату.

Водночас повністю з ринку вони не зникли. Наприклад, Toyota RAV4 та Dacia Striker продовжують використовувати передні протитуманні фари, хоча й у сучасному світлодіодному виконанні.

Точної статистики щодо частки автомобілів без такого обладнання немає. Проте журналісти польського видання Auto Świat звертають увагу, що відсутність окремих протитуманних фар стає дедалі поширенішою навіть серед добре оснащених тестових автомобілів.

Чому виробники відмовляються від передніх протитуманних фар

Найочевидніша причина — економія. Додаткові фари потребують окремих корпусів, кріплень, електропроводки, роз’ємів та спеціальних елементів бампера.

Відмова від них дозволяє спростити конструкцію автомобіля, зменшити кількість деталей і скоротити час складання. За великих обсягів виробництва навіть невелика економія на кожному автомобілі може перетворитися на мільйони євро.

Однак важливішою причиною став розвиток світлодіодних систем освітлення.

Сучасні матричні фари Matrix LED здатні автоматично змінювати форму світлового пучка, підсвічувати повороти та регулювати освітлення окремих ділянок дороги.

Деякі автомобілі концерну Volkswagen також мають спеціальні режими освітлення для поганих погодних умов. Завдяки цьому основні фари можуть виконувати частину функцій, які раніше покладалися на окремі протитуманні ліхтарі.

Крім того, відсутність додаткової оптики дає дизайнерам більше свободи під час оформлення передньої частини автомобіля.

Чи можуть сучасні LED-фари повністю замінити протитуманні

Попри технологічний прогрес, повноцінно замінити окремі протитуманні фари вдається не завжди.

Традиційні протитуманні ліхтарі встановлювали низько над дорожнім покриттям. Вони формували широкий і відносно плоский світловий пучок, який допомагав освітлювати дорогу та її узбіччя, обмежуючи небажане розсіювання світла в тумані.

Звичайні світлодіодні фари без адаптивних функцій не обов’язково забезпечують аналогічну ефективність. Навіть дорогі матричні системи можуть мати певні обмеження через вище розташування основних блоків освітлення.

Водночас відсутність передніх протитуманних фар не є порушенням законодавства. Правила ООН №48, які регулюють встановлення світлових приладів на транспортних засобах, не вимагають обов’язкової наявності такого обладнання на легкових автомобілях.

Інакше ситуація із заднім протитуманним ліхтарем. Його встановлення залишається обов’язковим, оскільки він допомагає іншим водіям помітити автомобіль в умовах обмеженої видимості.

Тому перед осінніми та зимовими поїздками власникам сучасних машин варто перевірити можливості своєї оптики. Якщо окремих протитуманних фар немає, корисно з’ясувати, чи передбачив виробник спеціальний режим освітлення для дощу, снігу та туману.