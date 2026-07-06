Бензин із біоетанолом уже на українських АЗС: водіям дали важливу пораду

З 1 липня в Україні почали діяти нові вимоги до автомобільного бензину. На АЗС дедалі частіше з’являтиметься пальне з позначенням Е10 — бензин, який може містити до 10% біоетанолу.

Такі зміни є частиною переходу українського паливного ринку до європейських стандартів. Використання біокомпонентів у транспортному пальному передбачене Законом України №3769-IX, який стосується обов’язкового додавання рідкого біопалива у бензини.

Для більшості сучасних автомобілів бензин Е10 є безпечним. Машини, випущені після 2000-х років, зазвичай уже розраховані на роботу з пальним, яке містить частку біоетанолу. Додаткових налаштувань двигуна або спеціальної підготовки в такому випадку не потрібно.

Що варто перевірити водіям

Найбільше запитань новий стандарт може викликати у власників старіших автомобілів. Біоетанол має властивість поглинати вологу, а також може впливати на старі гумові ущільнювачі, паливні магістралі та інші елементи паливної системи, якщо вони не були розраховані на контакт зі спиртовмісним пальним.

Перед переходом на Е10 водіям радять перевірити:

інструкцію з експлуатації автомобіля;

маркування на лючку паливного бака або кришці;

рекомендації виробника щодо допустимого вмісту біоетанолу;

стан паливної системи, якщо авто старе або довго не обслуговувалося.

Якщо виробник допускає використання Е10, заправлятися таким пальним можна без додаткових дій. Якщо ж у документації вказано лише Е5 або немає жодної інформації, краще уточнити сумісність у сервісі або користуватися пальним із нижчим вмістом біоетанолу, якщо воно доступне.

Чого не варто робити

Водіям не радять купувати бензин про запас і зберігати його надто довго. Пальне з біоетанолом чутливіше до вологи, тому за неправильного зберігання його властивості можуть погіршуватися.

Також варто уникати сумнівних АЗС, де склад і якість пального можуть бути менш контрольованими. У перехідний період краще заправлятися на перевірених мережевих станціях і звертати увагу на маркування пального.

Окремо важливо не плутати Е10 з Е85. Е10 — це звичайний бензин із вмістом біоетанолу до 10%. Е85 містить значно більшу частку спирту й підходить лише для спеціально адаптованих автомобілів.

Отже, для більшості водіїв перехід на Е10 не має стати проблемою. Головне — перевірити сумісність авто, не зберігати пальне місяцями та заправлятися на надійних АЗС.